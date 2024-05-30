Roma’da Çekilen Meşhur Fotoğrafları Yeniden Canlandıran Çifti Çok Kıskanacaksınız

Geçmişte çekilen fotoğrafların ayrı bir auraya ve estetiğe sahip olduğunu hepimiz kabul ediyoruzdur. Bir fotoğraf karesi bazen öyle hisler uyandırıyor ki, insanın o kadrajda olası geliyor. Bir çift de aynı duyguları hissetmiş olacak ki Roma’da çekilen fotoğrafları günümüze uyarladı.