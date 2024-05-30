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Roma’da Çekilen Meşhur Fotoğrafları Yeniden Canlandıran Çifti Çok Kıskanacaksınız

Roma’da Çekilen Meşhur Fotoğrafları Yeniden Canlandıran Çifti Çok Kıskanacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 20:46

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Geçmişte çekilen fotoğrafların ayrı bir auraya ve estetiğe sahip olduğunu hepimiz kabul ediyoruzdur. Bir fotoğraf karesi bazen öyle hisler uyandırıyor ki, insanın o kadrajda olası geliyor. Bir çift de aynı duyguları hissetmiş olacak ki Roma’da çekilen fotoğrafları günümüze uyarladı.

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Çift seçtikleri pozları aynen vererek bizi zamanda yolculuğa çıkardı.

Çift seçtikleri pozları aynen vererek bizi zamanda yolculuğa çıkardı.

Video izleyenleri etkisi altına aldı ve izleyicilerden “Ölmeden önce yapılacaklar listesi” yorumları geldi.

Video izleyenleri etkisi altına aldı ve izleyicilerden “Ölmeden önce yapılacaklar listesi” yorumları geldi.

İşte o anlar 👇

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