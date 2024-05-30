Mesafelerden Dolayı Görüşemediği Yakın Arkadaşından Göz Yaşlarına Boğan Kavuşma Sürprizi

En yakın arkadaşıyla başka şehre taşındığı için uzun süredir görüşemeyen genç kadın, hazırladığı sürprizle hem arkadaşını hem izleyenleri duygulandırdı. Mesafeler görüşmelerine engel olsa da genç kadının en yakın arkadaşının mezuniyetini kaçırmaya hiç niyeti yoktu.
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Ve bu özel günde onu yalnız bırakmayarak tatlı bir sürpriz hazırladı.
Genç kadını gören yakın arkadaşı birçok duyguyu bir arada yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı.
İşte o anlar 👇
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