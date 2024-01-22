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Belirttiği Sözlerin 21 Gece Boyunca Söylendiğinde Eşinizin Horlamasına 'Gerek Kalmayacağını' İddia Eden Kadın

Belirttiği Sözlerin 21 Gece Boyunca Söylendiğinde Eşinizin Horlamasına 'Gerek Kalmayacağını' İddia Eden Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 10:17

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Zeynep Dündar isimli aile danışmanı ve motivasyon koçunun Instagram hesabında paylaştığı ve horlayan kişilerin eşlerine seslendiği videosu gündem oldu. Dündar o videosunda, eşi horlayan kişilere '21 gece boyunca ona uyurken fısıldayınız' diyor.

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O kadının horlanan kişiye fısıldanmasını istediği sözler ise, 'Seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol, her şey yolunca güvendesin. Gün boyunca duygularını ve düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Sen değerlisin, duyguların düşüncelerin de öyle. Bunları gün içinde de söyleyebilirsin, özgürsün.'

O kadının horlanan kişiye fısıldanmasını istediği sözler ise, 'Seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol, her şey yolunca güvendesin. Gün boyunca duygularını ve düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Sen değerlisin, duyguların düşüncelerin de öyle. Bunları gün içinde de söyleyebilirsin, özgürsün.'

O kadın, belirttiği sözlerin 21 gece boyunca horlayan kişiye fısıldandığında 'horlamasına gerek kalmaz' dedi.

O kadın, belirttiği sözlerin 21 gece boyunca horlayan kişiye fısıldandığında 'horlamasına gerek kalmaz' dedi.

'Elbette tüm tıbbi destekle birlikte...'

İşte o gündem olan video: 👇

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JİGOLO

Tıbbi destek aldıktan sonra diğerine gerek kalmıyor ki

o. k.

Neden sadece erkekler horluyor gibi bir algı var. O kadar çok horlayan kadın da var ki :)

Erkan Karan

O kadar saçma ki on dakikadır cevap düşünüp yalnızca bunu yazabildim 😆