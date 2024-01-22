Belirttiği Sözlerin 21 Gece Boyunca Söylendiğinde Eşinizin Horlamasına 'Gerek Kalmayacağını' İddia Eden Kadın

Zeynep Dündar isimli aile danışmanı ve motivasyon koçunun Instagram hesabında paylaştığı ve horlayan kişilerin eşlerine seslendiği videosu gündem oldu. Dündar o videosunda, eşi horlayan kişilere '21 gece boyunca ona uyurken fısıldayınız' diyor.