Bebeğini Gökyüzü Fenerlerini İzlemeye Götüren Bir Aile Anın Büyüsüne Kapılınca Bebeği Unuttu

Gece gökyüzüne bırakılan yüzlerce fenerin oluşturduğu manzara, son yıllarda dünyanın pek çok yerinde insanların en sevdiği etkinliklerin başında geliyor. Aileler de çoğu zaman bu anı çocuklarıyla paylaşmak istiyor ve onları bu görsel şöleni deneyimlemesi için alanlara götürüyor. Özellikle bebekler binlerce balonun oluşturduğu görüntü karşısında şaşkına dönebiliyor. En güzeli de ortaya birbirinden tatlı fotoğraflar ve videolar çıkabiliyor.

'laura_joslife' isimli kullanıcı, 'Bebeği de götürelim, ışıkları görmeye bayılacak' diyerek yola çıktıkları gecede kendileri atmosferin büyüsüne kapıldı ve minik bebeği unuttu. Anne ve baba gökyüzündeki fenerleri hayranlıkla izlerken, bebek gözlerini kapatan şapkasıyla mücadele verdi. Bebeğin o sevimli anları izleyenleri güldürdü.

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