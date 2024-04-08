Bayramda Gecenizi Gündüzünüze Katarak Bir Solukta İzleyeceğiniz Netflix Dizileri! Peki Bayramda Ne İzlenir?

IMDb: 8.6

Özet: Sırada ilk sezonu ile yılın en çok ses getiren dizisi olan Heartstopper var. Başarılı bir öğrenci olan Charlie, eşcinsel olduğu ortaya çıktığı andan itibaren okulda zorbalığa maruz kalıyor. Bu da onun utangaç ve güvensiz birine haline getiriyor. Nick ise popüler ve mükemmel bir ragbi oyuncusu olarak okulda bolca hayranı var. İkisi her sabah birlikte oturmaya başladıklarında, her gün daha da çok birbirlerine yakınlaşıyorlar. Dostluktan aşka dönüşen bu maceraya hazır olun.

Oyuncular: Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney

Yönetmen: Euros Lyn