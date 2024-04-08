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Bayramda Gecenizi Gündüzünüze Katarak Bir Solukta İzleyeceğiniz Netflix Dizileri! Peki Bayramda Ne İzlenir?

Bayramda Gecenizi Gündüzünüze Katarak Bir Solukta İzleyeceğiniz Netflix Dizileri! Peki Bayramda Ne İzlenir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.04.2024 - 12:01

Dizi severler burada mı? Beklediğiniz fırsat geldi, dokuz gün sürecek bayram tatilinde bir solukta bitireceğiniz dizileri sizin için bir araya getirdik. Netflix'in en özel yapımları arasında yer alan ve yayınlandığı andan itibaren çok konuşulan dizileri siz de soluksuz izleyeceksiniz. 

İşte, Bayramda gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz Netflix dizileri...

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1. Testament The Story of Moses (2024)

1. Testament The Story of Moses (2024)

IMDb:

Özet: Türkçe çevirisiyle 'Ahit Musa'nın Hikayesi' dizisinde Musa'nın özgürlüğe giden yolda İbranilere öncülük ederken Mısır'ın başına gelenler ele alınıyor. Musa'nın prenslikten peygamberliğe ve ötesine uzanan hayatı aydınlatıcı bir belgesel drama dizisi olan Ahit'te, ilahiyatçı ve tarihçi görüşleriye işleniyor. 

Oyuncular: Mehmet Kurtuluş, Charles Dance, Avi Azulay, Tülay Günal, Dominique Tipper

Yönetmen: Benjamin Ross

2. Griselda (2024)

2. Griselda (2024)

IMDb: 7.2

Özet: Griselda, gerçek olaylardan esinlenilen benzersiz bir kurmaca mini dizi olarak karşımıza çıkıyor. Griselda Blanco'nun, Medellin'den kaçıp Miami'de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun 'Patroniçe'si olma hikayesini ele alıyor. Blanco'nun zekası ve hırsıyla tarihin en çok para kazanan karakterleri arasında yer alış öyküsü 6 bölümde işleniyor. 

Oyuncular: Sofia Vergara, José Velázquez, Orlando Pineda, Maximiliano Hernández

Yönetmen: Andes Baiz

3. 3 Body Problem (2024-)

3. 3 Body Problem (2024-)

IMDb: 7.7

Özet: 3 Cisim Problemi dizisinde, farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan bir grup bilim insanı, dünya dışı bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflerle dolu dizi, Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlandı

Oyuncular: Marlo Kelly, Saamer Usmani, Jess Hong, Jovan Adepo, Sea Shimooka, Benedict Wong

Yönetmen: Derek Tsang

4. Kuvvetli Bir Alkış (2024-)

4. Kuvvetli Bir Alkış (2024-)

IMDb: 7.4

Özet: Kuvvetli Bir Alkış dizisi, çekirdek ailenin yıllar içerisindeki yolculuğunu farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Anne, baba ve çocuk arasındaki çatışmaları kendine has bir perspektifle izleyiciye aktaran dizide, toplumsal çatışmalar da işleniyor. Henüz anne karnında olduğu günlere özlem duyan ve varoluşun doğasını sorgulayan çocuklarıyla çiftimizin hikayesi, ailenile olan ilişkilerinizi sorgulatacak. 

Oyuncular: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu 

Yönetmen: Berkun Oya

5. The Gentlemen (2024-)

5. The Gentlemen (2024-)

IMDb: 8.2

Özet: The Gentlemen adlı dizide, babasının mirasını devralan bir dük ve onun yaldızlı kafesinden çıkıp yeraltı suç dünyasına geçişi anlatılıyor. Dükün bu mecburi yolculuğuna 8 bölüm boyunca eşlik etmeye hazır olun. 

Oyuncular: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones

Yönetmen: Guy Ritchie

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6. Bandidos (2024-)

6. Bandidos (2024-)

IMDb: 6.5

Özet: Türkçe çevirisiyle, 'Maceracılar' filmi sizi, bir kalpazan, bir üçkağıtçı, bir hacker, bir polis, üniversite eğitimini yarıda bırakmış biri ve bir hırsız arasındaki ortak noktayı keşfe çıkarmaya hazırlanıyor: Para! 

Oyuncular: Alfonso Dosal, Ester Exposito, Juan Pablo Medina, Mabel Cadena, Juan Pablo Fuentes

Yönetmen: Adrian Grünberg ve Javier Ruiz Caldera

7. Files of The Unexplained (2024 -)

7. Files of The Unexplained (2024 -)

IMDb: 5.3

Özet: Türkçe çevirisiyle, 'Esrarengiz Olaylar' dizisinde, tuhaf kayıp vakaları, korkunç olaylar ve birçok şaşırtıcı fenomen sizi bekliyor. Tüyler ürperten bu araştırmacı belgesel dizisinde sizi esrarengiz karşılaşmalar bekliyor. 

Tür: Gerçek suç belgeseli

8. Kübra (2024)

8. Kübra (2024)

IMDb: 6.3

Özet: Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Kübra dizisinde, askerden yeni dönmüş İstanbul'un arka mahallerinden birinde yaşayan ve sevdiği kadınla evlenme hayalleri kuran Gökhan'ın telefonuna gelen mesajla başlıyor. Sanal bir uygulama üzerinden 'Kübra' adlı bir hesaptan gelen 'Sen farklısın' mesajıyla başlayan olaylar, Gökhan'ı tahminlerinin ötesinde bir noktaya sürüklüyor. Peki, Kübra kim? 

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal 

YönetmenYağmur Taylan ve Durul Taylan

9. Heartstopper (2022-)

9. Heartstopper (2022-)

IMDb: 8.6

Özet: Sırada ilk sezonu ile yılın en çok ses getiren dizisi olan Heartstopper var.  Başarılı bir öğrenci olan Charlie, eşcinsel olduğu ortaya çıktığı andan itibaren okulda zorbalığa maruz kalıyor. Bu da onun utangaç ve güvensiz birine haline getiriyor. Nick ise popüler ve mükemmel bir ragbi oyuncusu olarak okulda bolca hayranı var. İkisi her sabah birlikte oturmaya başladıklarında, her gün daha da çok birbirlerine yakınlaşıyorlar. Dostluktan aşka dönüşen bu maceraya hazır olun. 

Oyuncular: Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney

Yönetmen: Euros Lyn

10. The Queen's Gambit (2020)

10. The Queen's Gambit (2020)

IMDb: 8.5

Özet: The Queen's Gambit, Walter Tevis'in aynı isimli romanından uyarlanıyor. Dizi, Beth Harmon adlı yetim bir kızın 50'ler Amerika'sında satranç oynamaya başlamasını ve hızlı yükselişini ele alıyor. Çocukluğunda verilen sakinleştirici ilaçların yan etkisi olarak halüsinasyonlar görmeye başlayan Beth, bu halüsinasyonlar sayesinde satranç tahtasında daha iyi düşünmeyi öğreniyor. Şimdi oyun sırası onda... 

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chloe Pirrie, Bill Camp

Yaratıcı: Allan Scott

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11. The Haunting of Hill House (2018)

11. The Haunting of Hill House (2018)

IMDb: 8.6

Özet: Türkçe çevirisiyle The Haunting: Tepedeki Ev dizisinde, geçmiş ve şimdi arasında gidip gelen parçalanmış bir ailenin eski evlerinin unutulmaz anılarıyla ve onları evden uzaklaştıran korkunç olaylarla yüzleşmesi ele alınıyor.

Oyuncular: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Kate Siegel, Victoria Pedretti

Yaratıcı: Mike Flanagan

12. Bir Başkadır (2020)

12. Bir Başkadır (2020)

IMDb: 8.5

Özet: Berkun Oya'nın kaleminden çıkan Bir Başkadır dizisi, yayınlandığı yılın en iyi dizilerinden biri oldu. 8 bölümden oluşan dizide, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor.

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit

Yönetmen: Berkun Oya

13. Sex Education (2019-2023)

13. Sex Education (2019-2023)

IMDb: 8.3

Özet: Sex Education dizisi, oldukça içine kapanık bir çocuk olan Otis'i etrafında dönüyor. Seks terapisti olan ve ebeveynleri sayesinde seks konusunda bir hayli bilgili olan Otis, bu bilgiyi okulun sıra dışı kızı Maeve'in teklifi ile değerlendirmeye başlıyor. Otis, kısa bir sürede liseli gençlerin gelip dertlerini paylaştığı ve sorunlarını çözdüğü bir terapist haline geliyor. Peki, şimdi Otis'in sorunlarını kim çözecek?

Oyuncular: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Yönetmen: Laurie Nunn

14. The Witcher (2019-)

14. The Witcher (2019-)

IMDb: 8.0

Özet: 'The Witcher', Andrzej Sapkowski'nin romanlarından uyarlanan bir fantastik bir televizyon dizisi. Dizide yarı insan, yarı canavar bir avcı olan Geralt of Rivia'nın maceralarını konu ediliyor.

Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

Yaratıcı: Lauren Schmidt

15. Wednesday (2022-)

15. Wednesday (2022-)

IMDb: 8.1

Özet: Wednesday, ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşmak için gittiği okulun bulunduğu kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleriyle bolca sorunla yüzleşiyor. Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore  Akademisi'nde aynı zamanda onunla aynı okulu paylaşan ergen kızlarla da başa çıkmak zorunda. 

Oyuncular: Jenna Ortega, Hunter Doohan, Percy Hynes White

Yaratıcı: Alfred Gough

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16. Kuş Uçuşu (2022-2024)

16. Kuş Uçuşu (2022-2024)

IMDb: 6.4

Özet: Kuş Uçuşu dizisinde, genç bir kadın olan Aslı kariyer basamaklarını tırmanmak için çalışmak yerine kirli oyunlar oynamaya karar veriyor. Onun bu 'kuş uçuşu' yükseliş planı, Lale Kıran ile benzersiz bir mücadeleye dönüşüyor... 

Oyuncular: Birca Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak, Burak Yamantürk

Yönetmen: Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu

17. 1899 (2022)

17. 1899 (2022)

IMDb: 7.3

Özet: 1899 dizisi New York'a doğru yola çıkan bir gemide geçiyor. Farklı kültür ve hayat tarzlarına sahip yolcuların yer aldığı geminin, açık denizde kaybolan bir göçmen gemisiyle karşılaşmasıyla, yolculuk beklenmedik bir yöne savrulur. 

Oyuncular: Andreas Pietschmann, Lucas Lynggaard Tønnesen, Miguel Bernardeau, Mathilde Ollivier

Yönetmen: Baran Bo Odar ve Jantje Friese

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