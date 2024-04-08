Bayramda Gecenizi Gündüzünüze Katarak Bir Solukta İzleyeceğiniz Netflix Dizileri! Peki Bayramda Ne İzlenir?
Bayramda Gecenizi Gündüzünüze Katarak Bir Solukta İzleyeceğiniz Netflix Dizileri! Peki Bayramda Ne İzlenir?
Dizi severler burada mı? Beklediğiniz fırsat geldi, dokuz gün sürecek bayram tatilinde bir solukta bitireceğiniz dizileri sizin için bir araya getirdik. Netflix'in en özel yapımları arasında yer alan ve yayınlandığı andan itibaren çok konuşulan dizileri siz de soluksuz izleyeceksiniz.
İşte, Bayramda gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz Netflix dizileri...
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1. Testament The Story of Moses (2024)
2. Griselda (2024)
3. 3 Body Problem (2024-)
4. Kuvvetli Bir Alkış (2024-)
5. The Gentlemen (2024-)
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6. Bandidos (2024-)
7. Files of The Unexplained (2024 -)
8. Kübra (2024)
9. Heartstopper (2022-)
10. The Queen's Gambit (2020)
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11. The Haunting of Hill House (2018)
12. Bir Başkadır (2020)
13. Sex Education (2019-2023)
14. The Witcher (2019-)
15. Wednesday (2022-)
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16. Kuş Uçuşu (2022-2024)
17. 1899 (2022)
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