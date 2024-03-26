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'Bak Vallahi 155'i Ararım' Diyen Fenomen Dayı Süleyman Çakır, CHP'li Gençlerin Arasında Kaldı

'Bak Vallahi 155'i Ararım' Diyen Fenomen Dayı Süleyman Çakır, CHP'li Gençlerin Arasında Kaldı

CHP fenomen Dayı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 09:33

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2018 yılında Gazete 365 kanalı ile sokak röportajı yaptığı sırada bir kadına sinirlenen ve polisi aramakla tehdit eden Süleyman Çakır isimli adam, o anlarıyla viral olmuştu. 'Bak vallahi 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiye' sözleriyle fenomen olan dayı her seçim öncesi olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri öncesi de ortalığa çıkmaya başladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pericolosa21
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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için seçim çalışması yürüten CHP'li gençlerle karşılaşan Süleyman Çakır, yoğun bir ilgi gördü.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için seçim çalışması yürüten CHP'li gençlerle karşılaşan Süleyman Çakır, yoğun bir ilgi gördü.

Gençlerden yoğun bir ilgi gören Süleyman Çakır daha sonra 'İşim var' diyerek ortamı terk etse de, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Gençlerden yoğun bir ilgi gören Süleyman Çakır daha sonra 'İşim var' diyerek ortamı terk etse de, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

İşte o görüntüler: 👇

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