'Bak Vallahi 155'i Ararım' Diyen Fenomen Dayı Süleyman Çakır, CHP'li Gençlerin Arasında Kaldı

2018 yılında Gazete 365 kanalı ile sokak röportajı yaptığı sırada bir kadına sinirlenen ve polisi aramakla tehdit eden Süleyman Çakır isimli adam, o anlarıyla viral olmuştu. 'Bak vallahi 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiye' sözleriyle fenomen olan dayı her seçim öncesi olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri öncesi de ortalığa çıkmaya başladı.