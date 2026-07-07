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Az Zamanda Çok İş: Günlük Yaşamı Kolaylaştıran Pratik Mutfak İpuçları

Az Zamanda Çok İş: Günlük Yaşamı Kolaylaştıran Pratik Mutfak İpuçları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 18:20

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Mutfakta geçirilen süreyi minimuma indirmek ve yemek yapma sürecini bir yük olmaktan çıkarıp keyifli bir aktiviteye dönüştürmek aslında tamamen doğru adımları bilmekle alakalı. Çoğu zaman mutfakta saatler harcamamızın nedeni yemek pişirme süresinden ziyade, hazırlık ve temizlik aşamalarının getirdiği karmaşadır. Doğru tüyolar ve pratik yöntemler sayesinde hem zamandan tasarruf etmek hem de minimum eforla maksimum verim elde etmek sanıldığı kadar zor değil.

Mutfak işlerinde ezber bozan pratik yöntemleri ve günlük hayatı kolaylaştıran tüyoların yer aldığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Videoda yer alan birçok yöntem izleyenlere aydınlanma yaşattı. 

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Önemli olan neyi nasıl yapacağını bilmek.

Önemli olan neyi nasıl yapacağını bilmek.

Mutfakta zaman geçirmek kimileri için bir tutku fakat düzeni sağlamak her zaman kolay değil. Mutfaktaki en büyük zaman kayıplarından biri, malzemelerin doğru şekilde işlenememesi ve temizlik süreçlerinin uzaması. Örneğin, sarımsak soymak ya da süzgeç kullanımı gibi basit görünen adımlar, yanlış yöntemlerle yapıldığında dakikalarca süren bir işkenceye dönüşebiliyor. İşin sırrı, büyük mutfak aletlerine bağımlı kalmadan, eldeki malzemelerle akıllıca çözümler üretebilmekte saklı. Bu tüyoları günlük rutininize dahil ettiğinizde mutfakta geçirdiğiniz sürenin yarı yarıya azaldığını fark edeceksiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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