AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Açıklaması: "İnce İşçilik Aşamasındayız"

Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek, bunun siyasi görüşlere göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

'Çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bu mesele sadece siyasi bakışlara göre var olan ya da yok olan bir mesele değil.'

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Çelik, AKP iktidarları döneminde demokratikleşme adına önemli reformların hayata geçirildiğini ifade etti. Toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeyi amaçlayan çok sayıda provokasyona rağmen milletin sağduyusunu koruduğunu vurgulayan Çelik, ülkenin bugünlere gelmesinde en büyük payın vatandaşlara ait olduğunu dile getirdi.

'Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor ve biz hükümetlerimiz döneminde pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin demokrasi eksiğinin kapatılması, Türkiye'nin demokrasi eksiğinden doğan sorunların giderilmesi bakımından en zor zamanlarda, vesayetin en ağır ve en karanlık zamanlarında güçlü reformlara imza attık. Tabii ki en büyük takdir, en büyük gurur, en büyük değer milletimizin fertlerinindir.

Şimdiye kadar milletimizin arasına Türk, Kürt diye, Alevi, Sünni diye fitne sokmaya çalışan birçok istihbarat operasyonuna, birçok provokasyona, suikastlara hedef oldu ülkemiz. Siyasi tarihimizi şekillendirmek için, siyasi partileri şekillendirmek için birçok operasyonla karşı karşıya kaldı. Ama ister Türk olsun ister Kürt, ister Alevi ister Sünni olsun bütün bu povokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı. Kimse kimseyi incitecek bir iş yapmadı. Dolayısıyla ülkemizin bugüne gelmesindeki esas kahramanlar işte milletimizin bu makul çoğunluğudur. Milletimizin bu sağduyusudur, bu basiretidir.'

Toplumun her kesiminde aynı sağduyuyu gördüklerini söyleyen Çelik, hedeflerinin Türkiye'de ortak birlik duygusunu daha da güçlendirmek olduğunu belirtti.

'Yapmaya çalıştığımız şey ölçek büyütmektir. Dar mahalle ideolojilerinin dışında, Türkiye'nin ölçeğini büyütmek, Türkiye'nin her bir ferdinin, her bir kesiminin, her bir kimliğinin, her bir aidiyetinin ve mensubiyetinin daha büyük bir birlikteliğin parçası olmanın hazzını yaşaması, daha büyük bir birlikteliğin sorunları gidermedeki oluşturacağı zemini, atmosferi herkesin soluması, bu son derece önemlidir.'