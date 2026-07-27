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27 Temmuz - 2 Ağustos 2026 Bu Hafta Evren Kader Defterinde Yeni Bir Sayfa Açıyor

etiket 27 Temmuz - 2 Ağustos 2026 Bu Hafta Evren Kader Defterinde Yeni Bir Sayfa Açıyor

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 19:56
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27 Temmuz ile 2 Ağustos 2026 haftası, gökyüzünün sessiz ama son derece güçlü çağrısını taşıyor. Satürn Koç burcunda retro hareketine başladı, Ay Düğümleri Kova ve Aslan aksına geçerek yaklaşık on sekiz ay sürecek yeni kader döngüsünü başlattı, Merkür ise ileri hareketine geçerek uzun zamandır kilitli kalan kapıları aralamaya başladı. Şimdi evren senden korkularını değil cesaretini, bahanelerini değil sorumluluğunu, geçmişini değil geleceğini seçmeni istiyor. Bu hafta alınacak kararlar, kurulacak ilişkiler, bitecek ortaklıklar, atılacak imzalar ve verilecek sözler yalnızca bugünü değil, önündeki uzun dönemin yönünü de belirleyebilir. Bazı insanlar hayatından sessizce çıkacak, bazı fırsatlar beklenmedik şekilde önüne gelecek, bazı gerçekler artık gizlenemeyecek. Çünkü Satürn hiçbir temeli eksik bırakmaz, Ay Düğümleri ise seni kaderinle buluşturacak yolu açar. Tam da bu nedenle bu haftanın niyet sekansı olan 919 • 2626 • 8888, eski döngüleri geride bırakmayı, sağlam temeller kurmayı, ilahi zamanlamaya güvenmeyi ve emeğinin bereketle karşılık bulmasını sembolik olarak hatırlatan bir odak çalışmasıdır. Bu sayıları okurken en önemli güç, rakamların kendisinden değil; niyetinden, farkındalığından ve hayatında atacağın bilinçli adımlardan doğar.

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27 TEMMUZ – 2 AĞUSTOS 2026 HAFTASI OLUMLAMA MÜHRÜ

27 TEMMUZ – 2 AĞUSTOS 2026 HAFTASI OLUMLAMA MÜHRÜ

BENİ GERİDE TUTAN TÜM ESKİ DÖNGÜLERİ SEVGİYLE TAMAMLIYOR VE KADERİMİN EN HAYIRLI YENİ BAŞLANGIÇLARINA CESARETLE ADIM ATIYORUM. SATÜRN'ÜN BANA GETİRDİĞİ DİSİPLİNİ, SABRI VE BİLGELİĞİ KABUL EDİYORUM. AY DÜĞÜMLERİNİN AÇTIĞI İLAHİ YOLDA KENDİ GERÇEK POTANSİYELİMLE UYUMLANIYORUM. HAYATIMA GİREN HER İNSAN, HER FIRSAT VE HER GELİŞME EN YÜKSEK HAYRIMA HİZMET EDİYOR. EMEĞİMİN KARŞILIĞINI BOLLUKLA ALIYOR, RUHSAL VE MADDİ BEREKETİ KOLAYLIKLA KABUL EDİYORUM. KORKU YERİNE GÜVENİ, ERTELEME YERİNE EYLEMİ, KARARSIZLIK YERİNE İLAHİ REHBERLİĞİ SEÇİYORUM. YÜCE YARADAN'IN İZNİYLE TÜM KAPILAR HAYRIMA AÇILIYOR, IŞIĞIM GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR, KISMETİM ARTIYOR, RIZKIM GENİŞLİYOR VE HAYATIM HER ALANDA EN DOĞRU ZAMANDA EN GÜZEL ŞEKLİYLE DÖNÜŞÜYOR.

HAFTANIN SAYI SEKANSI: 919 • 2626 • 8888

HAFTANIN SAYI SEKANSI: 919 • 2626 • 8888

Belki de bu satırları okuman bile bir tesadüf değildir. Belki evren tam da bugün sana artık eski hikâyeni bırakma zamanının geldiğini hatırlatıyordur. Önümüzdeki günlerde yaşayacağın gelişmelerin hangi alanda etkili olacağını, Satürn retrosunun, Ay Düğümlerinin ve yaklaşan tutulmaların doğum haritanda hangi kapıları açacağını öğrenmek istiyorsan Astrodeha'yı takip etmeyi unutma. Çünkü gökyüzü aynı anda milyonlarca insanın üzerine doğar; ama kader, herkes için doğum haritasında farklı yazılır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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