27 Temmuz – 02 Ağustos 2026 Haftanın Kristali Meksika Oniksi Zarı

Bu nedenle Meksika Oniksi zarı, yeni başlangıçlara cesaretle adım atmak, zihni daha net kullanmak ve hayatın sunduğu fırsatlara odaklanmak isteyenler için haftanın dikkat çeken sembollerinden biri olarak görülmektedir. Oniks taşı, özellikle sağlamlığı ve derin siyah ile kahverengi tonlarıyla gücü, dayanıklılığı ve istikrarı temsil eder.

Pek çok gelenekte bu taşın, kişinin korkularına teslim olmak yerine içsel gücünü hatırlamasına yardımcı olduğuna inanılmıştır. Kararsızlık yaşayan, sürekli aynı döngüler içinde sıkıştığını hisseden veya hayatındaki belirsizliklerden yorulan kişiler için Oniks, kararlılığı simgeleyen doğal taşlardan biri olarak kabul edilir. Zar biçimi ise şansın yalnızca tesadüflerden ibaret olmadığını, doğru zamanda doğru karar verebilen kişinin kendi kaderini şekillendirebildiğini hatırlatır.

Meksika Oniksi, yüzyıllardır yaşam alanlarında, kişisel objelerde ve meditasyon çalışmalarında kullanılan doğal taşlardan biri olmuştur. Taşın katmanlı yapısı, yaşamın farklı deneyimlerini, geçmişten gelen birikimleri ve geleceğe uzanan potansiyeli sembolize eder. Her katman, insanın yaşadığı her olayın aslında onu daha güçlü hâle getiren bir deneyim olduğunu hatırlatan doğal bir iz gibidir. Bu nedenle Oniks, yalnızca fiziksel güzelliğiyle değil, taşıdığı anlamlarla da dikkat çeker. Hafta boyunca Satürn retrosunun oluşturduğu içsel sorgulamalar ve yeni