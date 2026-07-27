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27 Temmuz – 02 Ağustos 2026 Haftanın Kristali Meksika Oniksi Zarı

etiket 27 Temmuz – 02 Ağustos 2026 Haftanın Kristali Meksika Oniksi Zarı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 19:48
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27 Temmuz–02 Ağustos 2026 haftasında gökyüzü önemli değişimlerin eşiğinde ilerlerken, haftanın kristali olarak öne çıkan Meksika Oniksi zarı, güçlü görünümü kadar derin anlamlarıyla da dikkat çekiyor. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu bu etkileyici taş, tarih boyunca yalnızca estetik bir mineral olarak değil, aynı zamanda dayanıklılığı, kararlılığı ve koruyucu niteliğiyle farklı kültürlerde değer verilen doğal taşlardan biri olmuştur.

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Zar formu ise yaşamın sürekli değişen olasılıklarını, seçimleri ve fırsatları simgeleyen güçlü bir geometrik şekildir.

Zar formu ise yaşamın sürekli değişen olasılıklarını, seçimleri ve fırsatları simgeleyen güçlü bir geometrik şekildir.

Bu nedenle Meksika Oniksi zarı, yeni başlangıçlara cesaretle adım atmak, zihni daha net kullanmak ve hayatın sunduğu fırsatlara odaklanmak isteyenler için haftanın dikkat çeken sembollerinden biri olarak görülmektedir. Oniks taşı, özellikle sağlamlığı ve derin siyah ile kahverengi tonlarıyla gücü, dayanıklılığı ve istikrarı temsil eder. 

Pek çok gelenekte bu taşın, kişinin korkularına teslim olmak yerine içsel gücünü hatırlamasına yardımcı olduğuna inanılmıştır. Kararsızlık yaşayan, sürekli aynı döngüler içinde sıkıştığını hisseden veya hayatındaki belirsizliklerden yorulan kişiler için Oniks, kararlılığı simgeleyen doğal taşlardan biri olarak kabul edilir. Zar biçimi ise şansın yalnızca tesadüflerden ibaret olmadığını, doğru zamanda doğru karar verebilen kişinin kendi kaderini şekillendirebildiğini hatırlatır.

 Meksika Oniksi, yüzyıllardır yaşam alanlarında, kişisel objelerde ve meditasyon çalışmalarında kullanılan doğal taşlardan biri olmuştur. Taşın katmanlı yapısı, yaşamın farklı deneyimlerini, geçmişten gelen birikimleri ve geleceğe uzanan potansiyeli sembolize eder. Her katman, insanın yaşadığı her olayın aslında onu daha güçlü hâle getiren bir deneyim olduğunu hatırlatan doğal bir iz gibidir. Bu nedenle Oniks, yalnızca fiziksel güzelliğiyle değil, taşıdığı anlamlarla da dikkat çeker. Hafta boyunca Satürn retrosunun oluşturduğu içsel sorgulamalar ve yeni

Ay Düğümleri döngüsünün başlattığı değişim sürecinde, sağlam durabilmek, acele kararlar yerine bilinçli seçimler yapabilmek büyük önem kazanabilir.

Ay Düğümleri döngüsünün başlattığı değişim sürecinde, sağlam durabilmek, acele kararlar yerine bilinçli seçimler yapabilmek büyük önem kazanabilir.

Meksika Oniksi zarı da tam bu noktada sağlam duruşun ve içsel disiplinin sembolü olarak öne çıkar. Eski uygarlıklarda Oniks taşı, savaşçıların, yöneticilerin ve uzun yolculuklara çıkan kişilerin yanında taşıdığı doğal taşlardan biri olarak anlatılır. Bunun nedeni, taşın zorluklar karşısında dayanıklılığı, sabrı ve odaklanmayı temsil etmesidir. Aynı zamanda birçok gelenekte kişinin bulunduğu ortamın enerjisini daha bilinçli değerlendirmesine yardımcı olduğuna, gereksiz korkulara kapılmadan olaylara daha objektif yaklaşmasını desteklediğine inanılmıştır. 

Zar formunun altı yüzü ise yaşamın farklı yönlerini; aileyi, kariyeri, sağlığı, ilişkileri, maddi konuları ve ruhsal gelişimi simgesel olarak temsil eder. Bu bütünlük, insanın yalnızca tek bir alanda değil, hayatının tamamında denge kurmasının önemini hatırlatır. Oniksin en dikkat çekici özelliklerinden biri, güçlü ve sakin görünümüdür. Bu nedenle birçok kişi tarafından kriz anlarında soğukkanlı kalmayı, zihni gereksiz karmaşadan uzaklaştırmayı ve hedefe odaklanmayı temsil eden bir taş olarak değerlendirilir. Zihinsel dağınıklığın arttığı dönemlerde, karar vermenin zorlaştığı zamanlarda veya sürekli ertelenen konuların çözüm beklediği süreçlerde Oniks, sembolik olarak kararlılığı ve iradeyi hatırlatan doğal taşlardan biri olarak öne çıkar. 

Meksika Oniksi zarı aynı zamanda bolluk ve bereket çalışmalarında da tercih edilen formlar arasında yer alır. Zarın temsil ettiği olasılık enerjisi, kişinin fırsatları görebilme becerisini; Oniksin sağlam yapısı ise bu fırsatları sürdürülebilir başarıya dönüştürebilecek disiplini simgeler. Şansın yalnızca beklemekle değil, hazırlıklı olmakla buluştuğunu anlatan bu güçlü sembol, yaşamda atılan her bilinçli adımın geleceği şekillendirebileceğini hatırlatır. Bu hafta Meksika Oniksi zarı, korkular yerine cesareti, dağınıklık yerine odaklanmayı, kararsızlık yerine netliği, endişe yerine güven duygusunu temsil eden güçlü bir doğal taş olarak öne çıkıyor. Doğanın milyonlarca yıllık sabrını içinde taşıyan bu eşsiz kristal, sağlam temeller üzerine kurulan hayatların en büyük gücünün, insanın kendi içindeki kararlılık olduğunu hatırlatan anlamlı bir sembol olarak haftanın enerjisine eşlik ediyor. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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