Aysu'nun Hilmi Cem'e El Hareketinden Sahra'nın İntikam Mesajına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aysu'nun Hilmi Cem'e El Hareketinden Sahra'nın İntikam Mesajına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Şubat Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star 2024'te olaylar durmak bilmezken, son bölümdeki eleme gecesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Eleme adaylarından Sahra rakipleriyle düelloya çıkmaya hazırlanırken, ani bir kararla yarışmadan çekilme kararı aldı. Sahra'nın açıklamadan sonra yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.
İnci Taneleri'nde kızını bir türlü bulamayan Azem, oğlunun nefretine rağmen karşısına çıkmaya karar verdi. Heyecanın doruklara ulaştığı bölüme sosyal medyadan yorum yağdı!
Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yeni programı Aşk Adası'nın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Dikkat çeken programa RTÜK inceleme başlattı.
Aynı yapım şirketinin dizisi olan Sakla Beni ve Yalı Çapkını'nda karakterler birbirine konuk oldu. Sakla Beni'ye konuk olarak giden İfakat ve Asuman karakterlerinin Seyran hakkında söyledikleri gündem oldu.
Hatırlarsanız Dominik'e polis baskınına neden olan yarışmacı Seda Aktuğlu Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan olayıydı. Survivor'un yeni fragmanında Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasında geçen diyalog "İkinci Seda Vukuatı mı" dedirtti.
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YouTube kanalında Miraç gecesinde yaptığı konuşmadan bir bölümü yayınlayan Cübbeli Ahmet, Acun Ilıcalı'yı, Survivor'ı ve Ömer dizisinin dini danışmanı Emre Dorman'ı hedef aldı.
Gerginliğin asla dinmediği Survivor All Star 2024'ün son bölümüne Aysu damga vurdu. Hilmi Cem'le oyuna çıkan Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı el hareketi izleyicilerden tepki gördü.
İnci Taneleri dizisiyle yatıp kalkıyoruz bir süredir. Dizide çocuklarını arayan Azem olarak karşımıza çıkan Yılmaz Erdoğan'ın gerçek hayattaki oğlunu ve kızını görmüş müydünüz?
Kızını 'Kardeşim' diye tanıtıp başka bir erkekle birliktelik yaşamaya başlayan Erva, bugün stüdyoya gelerek cevapsız kalan soruları yanıtladı. Kendisini Esin, annesini teyzesi, kocasını kuzeni olarak tanıtan ve tüm belgelere yalan diyen Esin'in akılalmaz hikayesi Müge Anlı'yı şoktan şoka soktu!
Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, ekonomik sıkıntı çektiği için imzalı fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı videodan sonra Bakanlık da harekete geçmişti. Örümcer'e bir başka destek ise 'Arka Sokaklar'dan geldi. Detaylar içerikte!
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atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına sahte mehdi skandalı damga vurmuştu. Sahte mehdiye kaçan kızını arayan bir annenin programa çıkmasıyla kendisine resmen harem kuran Mustafa Çabuk'un yaptıkları ortaya çıkarken, Nihat Hatipoğlu söz konusu "mehdi" olayı hakkında açıklama yaptı.
Gaddar dizisiyle izlediğimiz Sümeyye Aydoğan, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına katıldı. Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Aydoğan, o dönem çok fazla linçlendiğini Gence'ye anlattı.
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