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Esra Erol'daki Sahte Mehdi Olayına Nihat Hatipoğlu'ndan Sert Çıkış

Esra Erol'daki Sahte Mehdi Olayına Nihat Hatipoğlu'ndan Sert Çıkış

Esra Erol Nihat Hatipoğlu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 21:08

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına sahte mehdi skandalı damga vurmuştu. Sahte mehdiye kaçan kızını arayan bir annenin programa çıkmasıyla kendisine resmen harem kuran Mustafa Çabuk'un yaptıkları ortaya çıkarken, Nihat Hatipoğlu söz konusu 'mehdi' olayı hakkında açıklama yaptı.

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atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına sahte mehdi skandalı damga vurmuştu.

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına sahte mehdi skandalı damga vurmuştu.

Kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk isimli erkeğe kaçmasıyla programa başvuran anne, Çabuk'un bir termal otelde kendisine pek çok genç kızdan harem kurmasını anlatarak izleyicileri şoke etmişti.

Kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk isimli erkeğe kaçmasıyla programa başvuran anne, Çabuk'un bir termal otelde kendisine pek çok genç kızdan harem kurmasını anlatarak izleyicileri şoke etmişti.

Söz konusu olayı burada anlatmıştık:

Termal otelde 300 kişiyi zorla tutan Mustafa Çabuk kaçak bir kazıda yakalanıp tutuklanırken, Nihat Hatipoğlu söz konusu olay hakkında daha fazla sessiz kalamadı.

Termal otelde 300 kişiyi zorla tutan Mustafa Çabuk kaçak bir kazıda yakalanıp tutuklanırken, Nihat Hatipoğlu söz konusu olay hakkında daha fazla sessiz kalamadı.

Nihat Hatipoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

Nihat Hatipoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi:

'Mehdi'nin bulunduğu dönemde deccal olacaktır. Şu anda deccal söz konusu değil. Bu saydıklarımdan hiçbiri ortada yok. Öyleyse ortada mehdi de yok. 'Ben mehdiye benziyorum', 'ben mehdiyim' diyen çok insan çıktı bugüne kadar. İnsanları aldattılar, çok insan öldü'

"Mehdi'nin işaretleri vardır. Şu anda yeryüzünde söz konusu değil. Akıl, ruh yönünden hasta olan insanlar kendilerini mehdi zannedebiliyorlar. Bir kısmı hasta olduğu için bunu yapıyor. Bir kısmı da bilerek bundan bir rant sağlamak için yapıyor. Şu anda mehdi söz konusu değildir."

"Mehdi'nin işaretleri vardır. Şu anda yeryüzünde söz konusu değil. Akıl, ruh yönünden hasta olan insanlar kendilerini mehdi zannedebiliyorlar. Bir kısmı hasta olduğu için bunu yapıyor. Bir kısmı da bilerek bundan bir rant sağlamak için yapıyor. Şu anda mehdi söz konusu değildir."

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