Esra Erol'daki Sahte Mehdi Olayına Nihat Hatipoğlu'ndan Sert Çıkış

'Mehdi'nin bulunduğu dönemde deccal olacaktır. Şu anda deccal söz konusu değil. Bu saydıklarımdan hiçbiri ortada yok. Öyleyse ortada mehdi de yok. 'Ben mehdiye benziyorum', 'ben mehdiyim' diyen çok insan çıktı bugüne kadar. İnsanları aldattılar, çok insan öldü'