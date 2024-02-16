Fotoğraflarını Satışa Çıkarmıştı! Yeşilçam Sanatçısına Arka Sokaklar Dizisinden Destek Geldi
Fotoğraflarını Satışa Çıkarmıştı! Yeşilçam Sanatçısına Arka Sokaklar Dizisinden Destek Geldi
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/yesilc...
Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, ekonomik sıkıntı çektiği için imzalı fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı videodan sonra Bakanlık da harekete geçmişti. Örümcer'e bir başka destek ise 'Arka Sokaklar'dan geldi. Detaylar içerikte!
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Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınladığı bir videoda ekonomik olarak sıkıntı çektiğini ve geçinebilmek için imzalı fotoğraflarını satışa çıkardığından bahsetmişti.
Sanatçı paylaştığı videoda "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" sözlerini kullanmıştı.
"Bayan Bacak" lakabıyla tanınan eski oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer'in fotoğraflarını satışa çıkarması herkesin yüreğini burkmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçmişti.
Ünlü oyuncuya bir yardım haberi de Türk televizyon tarihinde en uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar ekibinden geldi. Duvar'ın aktardığına göre eski Yeşilçam sanatçısı Örümcer, dizide 'Aylin Komiser' karakterinin ev sahibi olan 'Müjgan' karakterine hayat verecek.
DHA'nın aktardığı habere göre ise Serpil Örümcer bu tekliften oldukça mutlu. Örümcer yaptığı açıklamada,
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