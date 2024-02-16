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Fotoğraflarını Satışa Çıkarmıştı! Yeşilçam Sanatçısına Arka Sokaklar Dizisinden Destek Geldi

Fotoğraflarını Satışa Çıkarmıştı! Yeşilçam Sanatçısına Arka Sokaklar Dizisinden Destek Geldi

Magazin Arka Sokaklar dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 18:11 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 18:13

Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, ekonomik sıkıntı çektiği için imzalı fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı videodan sonra Bakanlık da harekete geçmişti. Örümcer'e bir başka destek ise 'Arka Sokaklar'dan geldi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/yesilc...
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Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınladığı bir videoda ekonomik olarak sıkıntı çektiğini ve geçinebilmek için imzalı fotoğraflarını satışa çıkardığından bahsetmişti.

Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınladığı bir videoda ekonomik olarak sıkıntı çektiğini ve geçinebilmek için imzalı fotoğraflarını satışa çıkardığından bahsetmişti.

Sanatçı paylaştığı videoda "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" sözlerini kullanmıştı.

Sanatçı paylaştığı videoda "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğal gaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" sözlerini kullanmıştı.

"Bayan Bacak" lakabıyla tanınan eski oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer'in fotoğraflarını satışa çıkarması herkesin yüreğini burkmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçmişti.

"Bayan Bacak" lakabıyla tanınan eski oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer'in fotoğraflarını satışa çıkarması herkesin yüreğini burkmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçmişti.

Haberin ayrıntılarını bu içeriğimizde bulabilirsiniz:

Ünlü oyuncuya bir yardım haberi de Türk televizyon tarihinde en uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar ekibinden geldi. Duvar'ın aktardığına göre eski Yeşilçam sanatçısı Örümcer, dizide 'Aylin Komiser' karakterinin ev sahibi olan 'Müjgan' karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncuya bir yardım haberi de Türk televizyon tarihinde en uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar ekibinden geldi. Duvar'ın aktardığına göre eski Yeşilçam sanatçısı Örümcer, dizide 'Aylin Komiser' karakterinin ev sahibi olan 'Müjgan' karakterine hayat verecek.

DHA'nın aktardığı habere göre ise Serpil Örümcer bu tekliften oldukça mutlu. Örümcer yaptığı açıklamada,

DHA'nın aktardığı habere göre ise Serpil Örümcer bu tekliften oldukça mutlu. Örümcer yaptığı açıklamada,

Resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemiyorum, kötü bir vaziyetteyim. Başkaları benim üstümden para kazanıyor. Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğal gazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle bir yola çıktım. Bu zor günlerimde 'Arka Sokaklar' dizisinden teklif geldi ve inanılmaz mutlu oldum' dedi.

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