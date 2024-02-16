Fotoğraflarını Satışa Çıkarmıştı! Yeşilçam Sanatçısına Arka Sokaklar Dizisinden Destek Geldi

Resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemiyorum, kötü bir vaziyetteyim. Başkaları benim üstümden para kazanıyor. Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğal gazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle bir yola çıktım. Bu zor günlerimde 'Arka Sokaklar' dizisinden teklif geldi ve inanılmaz mutlu oldum' dedi.