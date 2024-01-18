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Bakanlık, "Bayan Bacak" Adıyla Tanıdığımız Serpil Örümcer İçin Hızla Harekete Geçti!

Bakanlık, "Bayan Bacak" Adıyla Tanıdığımız Serpil Örümcer İçin Hızla Harekete Geçti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.01.2024 - 14:59

Bayan Bacak lakabıyla tanınan eski manken oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, bir video yayınlamış ve faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Son haliyle yürek burkan Yeşilçam oyuncusunun imdadına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişti.

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1967 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci olan Serpil Örümcer, "Samanyolu" şarkısıyla hafızalarımıza işlenen Berkant’la dünyaevine girdikten sonra adını daha çok duyurdu.

1967 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci olan Serpil Örümcer, "Samanyolu" şarkısıyla hafızalarımıza işlenen Berkant’la dünyaevine girdikten sonra adını daha çok duyurdu.

Ali Babanın Çiftliği, Dalgacı Mahmut, Adım Kan Soyadım Silah gibi yapımlarda rol alan ünlü sanatçının kariyeri eşi Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almasıyla başlamıştı.

Ali Babanın Çiftliği, Dalgacı Mahmut, Adım Kan Soyadım Silah gibi yapımlarda rol alan ünlü sanatçının kariyeri eşi Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almasıyla başlamıştı.

"Bayan Bacak" lakabıyla tanınan eski oyuncu ve şarkıcı 1990'larda cilt kanseriyle mücadele vermişti. Usta isim şu sıralar verdiği geçim sıkıntısıyla gündeme geliyor.

"Bayan Bacak" lakabıyla tanınan eski oyuncu ve şarkıcı 1990'larda cilt kanseriyle mücadele vermişti. Usta isim şu sıralar verdiği geçim sıkıntısıyla gündeme geliyor.

ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir. 2024 yılında faturalarını ödeyebilmek için koleksiyonunu sattığını söyle

2010 yılında yayınlanan Dekodizayn programı tarafından kötü durumdaki evi yenilenen Örümcer geçtiğimiz gün bir video yayınladı.

2010 yılında yayınlanan Dekodizayn programı tarafından kötü durumdaki evi yenilenen Örümcer geçtiğimiz gün bir video yayınladı.

Yeşilçam yıldızı "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti.

Yeşilçam yıldızı "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti.
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Son haliyle yüreklerimizi parçalayan Serpil Örümcer'in yardım çağrısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ses verdi.

Son haliyle yüreklerimizi parçalayan Serpil Örümcer'in yardım çağrısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ses verdi.

Paylaşılan haberlere göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konu üzerine talimat verdi. Serpil Örümcer'in durumuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

Paylaşılan haberlere göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konu üzerine talimat verdi. Serpil Örümcer'in durumuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.

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