Bakanlık, "Bayan Bacak" Adıyla Tanıdığımız Serpil Örümcer İçin Hızla Harekete Geçti!

ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir. 2024 yılında faturalarını ödeyebilmek için koleksiyonunu sattığını söyle