"Bayan Bacak" Lakaplı Yeşilçam Sanatçısı Serpil Örümcer, Faturalarını Ödeyebilmek İçin Fotoğraflarını Satıyor
"Bayan Bacak" Lakaplı Yeşilçam Sanatçısı Serpil Örümcer, Faturalarını Ödeyebilmek İçin Fotoğraflarını Satıyor
Yeşilçam'ın yıldızlarından 'Bayan Bacak' lakaplı sanatçı Serpil Örümcer, 1970'li yıllara damgasını vurmuş isimlerden biri. Serpil Örümcer, bugün paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satışa çıkardı.👇
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Serpil Örümcer adını ilk olarak 1967 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında birincilik derecesiyle duyurmuştu.
Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasına adım atmıştı.
Ardından Örümcer; mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık yaparak kariyer yolculuğuna çıkmış ve Yeşilçam'ın en ünlü isimleri arasında yer almıştı.
'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 'geçim sıkıntısı' yaşadığını dile getirdi.
Faturalarını ödeyemediği için eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkartarak sevenlerinden yardım istedi;
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O anlar;
1. Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma kayıtsız kalmadı...👇
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