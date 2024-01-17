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"Bayan Bacak" Lakaplı Yeşilçam Sanatçısı Serpil Örümcer, Faturalarını Ödeyebilmek İçin Fotoğraflarını Satıyor

"Bayan Bacak" Lakaplı Yeşilçam Sanatçısı Serpil Örümcer, Faturalarını Ödeyebilmek İçin Fotoğraflarını Satıyor

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 18:31

Yeşilçam'ın yıldızlarından 'Bayan Bacak' lakaplı sanatçı Serpil Örümcer, 1970'li yıllara damgasını vurmuş isimlerden biri. Serpil Örümcer, bugün paylaştığı bir video ile gündeme geldi. Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satışa çıkardı.👇

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Serpil Örümcer adını ilk olarak 1967 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında birincilik derecesiyle duyurmuştu.

Serpil Örümcer adını ilk olarak 1967 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında birincilik derecesiyle duyurmuştu.

Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasına adım atmıştı.

Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasına adım atmıştı.

Ardından Örümcer; mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık yaparak kariyer yolculuğuna çıkmış ve Yeşilçam'ın en ünlü isimleri arasında yer almıştı.

Ardından Örümcer; mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık yaparak kariyer yolculuğuna çıkmış ve Yeşilçam'ın en ünlü isimleri arasında yer almıştı.

'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 'geçim sıkıntısı' yaşadığını dile getirdi.

'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 'geçim sıkıntısı' yaşadığını dile getirdi.

Faturalarını ödeyemediği için eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkartarak sevenlerinden yardım istedi;

Faturalarını ödeyemediği için eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkartarak sevenlerinden yardım istedi;

'Ben 70 yılın sanatçısı Serpil Örümcer. Ben bu resimlerimi 200 TL'den yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su ve doğal gaz faturalarımı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza fotoğraflarımı göndermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgiler, saygılar.' ifadelerini kullandı.

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