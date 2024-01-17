"Bayan Bacak" Lakaplı Yeşilçam Sanatçısı Serpil Örümcer, Faturalarını Ödeyebilmek İçin Fotoğraflarını Satıyor

'Ben 70 yılın sanatçısı Serpil Örümcer. Ben bu resimlerimi 200 TL'den yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su ve doğal gaz faturalarımı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza fotoğraflarımı göndermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgiler, saygılar.' ifadelerini kullandı.