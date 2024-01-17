'Aura Kadın' Hadise, Hayatı Hakkında Aldığı Radikal Kararı Açıkladı: "B*ktan Şeylere Odaklanmayacağım"
'Aura Kadın' Hadise, Hayatı Hakkında Aldığı Radikal Kararı Açıkladı: "B*ktan Şeylere Odaklanmayacağım"
Türkiye'nin en başarılı kadın şarkıcılarından biri olan Hadise, attığı her adımla gündem olmayı başaran bir isim. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Hadise'nin paylaşımın altına yazdığı açıklama ise dikkatlerden kaçmadı...👇
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Hadise, gerek kliplerinde ve konserlerindeki iddialı tarzıyla olsun gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla olsun magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri.
Dişil enerjisini Instagram'da yaptığı paylaşımlarla kanıtlayan ünlü şarkıcı, konser pozlarından tutun da gündelik pozlarına kadar yaptığı her paylaşımı olay...
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda "Sevmiyo" şarkısının klibindeki iddialı sahneler ile gündeme gelmişti ünlü şarkıcı. Hadise'nin bu pozları adı gibi olay yaratarak büyük bir ses getirmişti.
Hadise'nin yaptığı her paylaşım gündem oluyor diye boşuna demiyoruz. Ünlü şarkıcı 2023'e Instagram hesabından "bye 2023" yazan bir reels videosu ile veda etti. Bu paylaşımda hızlı hızlı geçen fotoğraflar arasında meme dekolteli bu fotoğrafı yine epey bi gündem olmuştu...👇👇
Hadise, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. İşte Hadise'nin son pozları;
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Verdiği pozlarla hayranlarını büyüleyen Hadise, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ortalığı ateşe veren pozların dışında Hadise'nin bu paylaşımın altına düştüğü "Artık boktan şeylere değil, kendime odaklanıyorum." notu da dikkatlerden kaçmadı.
"Artık boktan şeylere değil, kendime odaklanıyorum." İşte o açıklama; 👇
1. Hadi gelin, şimdi de gelen tepkilere bakalım...👇
2. "Bordonun en güzel tonusun kraliçem"
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