'Aura Kadın' Hadise, Hayatı Hakkında Aldığı Radikal Kararı Açıkladı: "B*ktan Şeylere Odaklanmayacağım"

Türkiye'nin en başarılı kadın şarkıcılarından biri olan Hadise, attığı her adımla gündem olmayı başaran bir isim. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Hadise'nin paylaşımın altına yazdığı açıklama ise dikkatlerden kaçmadı...👇