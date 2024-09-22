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Ayakkabısı Olmadığı İçin Okula Terlikle Gitti: "Arkadaşlarım Bana Güldü, Babam Olsaydı Bana da Alırdı"

Ayakkabısı Olmadığı İçin Okula Terlikle Gitti: "Arkadaşlarım Bana Güldü, Babam Olsaydı Bana da Alırdı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 17:48

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Ayakkabısı olmadığı için okula terlikle giden çocuğun videosu yürek burktu. Okul arkadaşlarının sürekli dalga geçtiğini söyleyen küçük çocuk, 'Niye gülüyorsunuz ki? Benim babam yok, olsaydı bana ayakkabı alırdı.” dedi.

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Sosyal medya platformu Instagram'da 'ankaraabisi' adıyla tanınan Yasin Oyanık'ın paylaştığı görüntü yürek burktu.

Sosyal medya platformu Instagram'da 'ankaraabisi' adıyla tanınan Yasin Oyanık'ın paylaştığı görüntü yürek burktu.

Ayakkabısı olmadığı için okula terlikle gittiğini ve arkadaşlarının bu durumla dalga geçtiğini söyleyen küçük çocuk, "Niye gülüyorsunuz ki? Benim babam yok, olsaydı bana ayakkabı alırdı.” diyerek izleyenlerin yüreğini dağladı.

Ayakkabısı olmadığı için okula terlikle gittiğini ve arkadaşlarının bu durumla dalga geçtiğini söyleyen küçük çocuk, "Niye gülüyorsunuz ki? Benim babam yok, olsaydı bana ayakkabı alırdı.” diyerek izleyenlerin yüreğini dağladı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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Naci Kir

Dramatize etmeye gerek var mı?

Ömer S. Yağmur

Dramatize kelimesini kullanabilecek kadar sosyetik ve eli götü rahatta olan bir lavuksun belli ki! O yüzden normal böyle saçma salak sorular sorman. 👍🏻😉