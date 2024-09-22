Duty Free'den Aldığı Şampanyayı Uçakta Açmaya Çalışan Genç Kadın Ortalığı Birbirine Kattı

Duty Free'den aldığı şampanyayı uçağın içinde açmaya çalışan genç kadın, ortalığı birbirine kattı. Şişenin tıpasını gevşetirken birden patlamasına sebep olan genç kadın ve arkadaşları kahkahalarını tutamadı.
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Arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yapan genç kadın, havaalanlarında bulunan Duty Free dükkanından aldığı şampanyayı uçak içerisinde açmak istedi.
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Oluşan basıncın da etkisiyle şişenin tıpası patlayarak açıldı. Genç kadın fışkıran şampanyayı tutmaya çalışırken, arkadaşları kahkahalarını tutamadı.
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