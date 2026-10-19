Sen Taksit İnsanı mı, Tek Çekim İnsanı mısın?

Senin için en güzel borç, hiç olmayan borç! Bir şeyi aldıysan parasını verip konuyu oracıkta kapatmak istiyorsun. Ekstrede aylar boyunca aynı alışverişi görmek sana hafif bir “Bu hâlâ bitmedi mi?” hissi verebilir. Büyük bir ödeme tek seferde canını biraz yaksa da sonrasında gelen o rahatlık senin için her şeye değer. Kısacası sen “Öde, unut, yoluna devam et” ekolünün güçlü bir temsilcisisin.