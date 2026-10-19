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Sen Taksit İnsanı mı, Tek Çekim İnsanı mısın?

etiket Sen Taksit İnsanı mı, Tek Çekim İnsanı mısın?

onedio.mimi - Onedio Editörü
19.10.2026 - 16:01
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Kartı POS cihazına uzattığın o kritik anda kafanda tek bir soru beliriyor: “Tek çekim mi, taksit mi?” 😅 

Kimimiz borcun aylarca peşimizden gelmesine tahammül edemiyor, tek seferde ödeyip konuyu kapatıyor. Kimimiz ise “Madem taksit diye bir şey var, neden bütün para bugün hesabımdan çıksın?” diye düşünüyor. Bir de alışverişe göre karar veren, gerektiğinde tek çekimci gerektiğinde taksitçi olanlar var tabii… 

Bakalım sen hangi taraftasın? 💳

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1. İlk sorumuzla başladık! “12 taksit” yazısını gördüğünde aklından ilk ne geçer?

1. İlk sorumuzla başladık! “12 taksit” yazısını gördüğünde aklından ilk ne geçer?

2. Kredi kartı ekstresinde en çok ne görmek seni gerer?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sana daha yakın?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sana daha yakın?

4. Büyük alışverişlerde paranın hesabından tek seferde çıkması seni ne kadar geriyor? Puanla bakalım!

4. Büyük alışverişlerde paranın hesabından tek seferde çıkması seni ne kadar geriyor? Puanla bakalım!

5. Evine yeni bir eşya alacaksın. Hangisi satın alma kararını daha çok etkiler?

5. Evine yeni bir eşya alacaksın. Hangisi satın alma kararını daha çok etkiler?
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6. Büyük alışverişlerden önce kredi kartının kullanılabilir limitini kontrol eder misin?

6. Büyük alışverişlerden önce kredi kartının kullanılabilir limitini kontrol eder misin?

7. Uzun zamandır istediğin bir kulaklık indirime girdi. Fiyatı 9.000 TL. Ne yaparsın?

7. Uzun zamandır istediğin bir kulaklık indirime girdi. Fiyatı 9.000 TL. Ne yaparsın?

8. Son olarak, “Nasıl olsa taksit” diyerek normalde almayacağın bir şeyi aldığın oldu mu?

8. Son olarak, “Nasıl olsa taksit” diyerek normalde almayacağın bir şeyi aldığın oldu mu?

Tek çekim insanısın!

Tek çekim insanısın!

Senin için en güzel borç, hiç olmayan borç! Bir şeyi aldıysan parasını verip konuyu oracıkta kapatmak istiyorsun. Ekstrede aylar boyunca aynı alışverişi görmek sana hafif bir “Bu hâlâ bitmedi mi?” hissi verebilir. Büyük bir ödeme tek seferde canını biraz yaksa da sonrasında gelen o rahatlık senin için her şeye değer. Kısacası sen “Öde, unut, yoluna devam et” ekolünün güçlü bir temsilcisisin.

İkisinin tam ortasısın!

İkisinin tam ortasısın!

Sen bu konuda keskin kuralları olanlardan değilsin; alışverişe bakar, şartları değerlendirir, sonra karar verirsin. Küçük bir harcamayı taksitlendirmek sana gereksiz gelirken büyük bir alışverişte tek çekim yapmak da pek mantıklı görünmeyebilir. Faizsiz taksit varsa değerlendirirsin, güzel bir tek çekim indirimi varsa ona da hayır demezsin. Yani sen ne taksitin kölesisin ne de tek çekimin fanatiği… Sen tam anlamıyla “Hangisi avantajlıysa o!” insanısın. 😎

Taksit insanısın!

Taksit insanısın!

Sen parayla ilişkinde biraz daha stratejik ilerliyorsun. “Neden bütün parayı şimdi vereyim ki?” cümlesini senden duymamız oldukça muhtemel. 😄 Özellikle büyük alışverişlerde bütçenin bir anda sarsılması yerine ödemeyi aylara yaymak sana çok daha mantıklı geliyor. Yeter ki taksitler birbirine karışıp ekstreyi küçük bir matematik sınavına çevirmesin! Senin alışveriş motton belli: Azar azar öde, hayatına devam et.

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