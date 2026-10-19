Sen Taksit İnsanı mı, Tek Çekim İnsanı mısın?
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Kartı POS cihazına uzattığın o kritik anda kafanda tek bir soru beliriyor: “Tek çekim mi, taksit mi?” 😅
Kimimiz borcun aylarca peşimizden gelmesine tahammül edemiyor, tek seferde ödeyip konuyu kapatıyor. Kimimiz ise “Madem taksit diye bir şey var, neden bütün para bugün hesabımdan çıksın?” diye düşünüyor. Bir de alışverişe göre karar veren, gerektiğinde tek çekimci gerektiğinde taksitçi olanlar var tabii…
Bakalım sen hangi taraftasın? 💳
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1. İlk sorumuzla başladık! “12 taksit” yazısını gördüğünde aklından ilk ne geçer?
2. Kredi kartı ekstresinde en çok ne görmek seni gerer?
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sana daha yakın?
4. Büyük alışverişlerde paranın hesabından tek seferde çıkması seni ne kadar geriyor? Puanla bakalım!
5. Evine yeni bir eşya alacaksın. Hangisi satın alma kararını daha çok etkiler?
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6. Büyük alışverişlerden önce kredi kartının kullanılabilir limitini kontrol eder misin?
7. Uzun zamandır istediğin bir kulaklık indirime girdi. Fiyatı 9.000 TL. Ne yaparsın?
8. Son olarak, “Nasıl olsa taksit” diyerek normalde almayacağın bir şeyi aldığın oldu mu?
Tek çekim insanısın!
İkisinin tam ortasısın!
Taksit insanısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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