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Arda Güler'in Sevilla'ya Attığı Golü Sevgilisi Duru Nayman Tribünden İzledi

Arda Güler'in Sevilla'ya Attığı Golü Sevgilisi Duru Nayman Tribünden İzledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 15:49
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Real Madrid, LaLiga'nın dokuzuncu haftasında Santiago Bernabéu'da Sevilla'yı 4-1 yendi. Maçın ilk golü 30. dakikada Arda Güler'den geldi: Yan Diomande'nin ceza sahası yayına bıraktığı topa sol ayağıyla sert vurdu ve skoru 1-0 yaptı. Bu gol, Real Madrid'in maçın temposunu ele geçirmesini sağladı. Milli futbolcu, ligdeki ikinci golünü attığı gecenin ardından hem Türkiye'de hem İspanya'da konuşuldu. Gündemde Arda'nın golü kadar tribün de var. Sosyal medyada paylaşılan karelere göre sevgilisi Duru Nayman, golü stadyumdan takip edenler arasındaydı. Daha önce Elche maçındaki uzun mesafe golü ve Atletico Madrid derbisi sırasında da tribünde görülen Nayman, kameraların sık sık yakaladığı isimlerden biri oldu.

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Arda Güler'in 30. dakikadaki golü Real Madrid'in Sevilla karşısındaki 4-1'lik galibiyetinin ilk adımı oldu

Arda Güler'in 30. dakikadaki golü Real Madrid'in Sevilla karşısındaki 4-1'lik galibiyetinin ilk adımı oldu

Güler'in golüyle öne geçen Real Madrid, maçın geri kalanında oyunun kontrolünü bırakmadı. Kylian Mbappé ilk yarıda bir, ikinci yarıda penaltıdan bir gol daha atarak skoru 3-0'a taşıdı. Sevilla'nın tek golü 80. dakikada Manuel Bueno'dan geldi, iki dakika sonra Yan Diomande farkı yeniden üçe çıkardı. Arda Güler 78. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Milli futbolcunun bu golü, bir hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında yedekten girip yaptığı iki asistin hemen ardından geldi. Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı da o maçın ardından Arda'yı paylaşmıştı. Böylece Arda, kısa sürede hem asistle hem golle kendini gösterdiği bir hafta geçirmiş oldu.

Duru Nayman, Arda Güler'in maçlarında tribünün tanıdık yüzü oldu

Duru Nayman, Arda Güler'in maçlarında tribünün tanıdık yüzü oldu

Duru Nayman'ın Arda'nın maçlarını tribünden izlemesi bu sezon sık sık gündeme geliyor. Eski basketbolcu Nayman, mart ayında oynanan Real Madrid-Elche maçında Arda'nın kendi yarı sahasından, yaklaşık 70 metreden attığı golü tribünden takip etmiş, eylülde Atletico Madrid derbisinde de Metropolitano'da kameralara yansımıştı. Milli maçlarda da Arda'nın yanında olan Nayman, A Milli Takım'ın Romanya'yı 1-0 yendiği karşılaşmada tribünde yer alarak destek vermişti.

Çiftin Madrid'deki ortak anları tribünle sınırlı kalmıyor. Eylül ayında Madrid'de düzenlenen Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde de birlikte görüntülenen Arda ve Duru, sosyal medyanın yakından izlediği çiftlerden biri. Nayman'ın Madrid'de öğrenim gördüğü ve Arda'nın maçlarını fırsat buldukça kaçırmadığı aktarılıyor. Sevilla maçından sonra paylaşılan kareler, Nayman'ın Arda'nın gol attığı bir geceyi daha stadyumdan yaşadığını gösterdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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