Arda Güler'in Sevilla'ya Attığı Golü Sevgilisi Duru Nayman Tribünden İzledi

Güler'in golüyle öne geçen Real Madrid, maçın geri kalanında oyunun kontrolünü bırakmadı. Kylian Mbappé ilk yarıda bir, ikinci yarıda penaltıdan bir gol daha atarak skoru 3-0'a taşıdı. Sevilla'nın tek golü 80. dakikada Manuel Bueno'dan geldi, iki dakika sonra Yan Diomande farkı yeniden üçe çıkardı. Arda Güler 78. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Milli futbolcunun bu golü, bir hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında yedekten girip yaptığı iki asistin hemen ardından geldi. Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı da o maçın ardından Arda'yı paylaşmıştı. Böylece Arda, kısa sürede hem asistle hem golle kendini gösterdiği bir hafta geçirmiş oldu.