Arda Güler'in Sevilla'ya Attığı Golü Sevgilisi Duru Nayman Tribünden İzledi
Real Madrid, LaLiga'nın dokuzuncu haftasında Santiago Bernabéu'da Sevilla'yı 4-1 yendi. Maçın ilk golü 30. dakikada Arda Güler'den geldi: Yan Diomande'nin ceza sahası yayına bıraktığı topa sol ayağıyla sert vurdu ve skoru 1-0 yaptı. Bu gol, Real Madrid'in maçın temposunu ele geçirmesini sağladı. Milli futbolcu, ligdeki ikinci golünü attığı gecenin ardından hem Türkiye'de hem İspanya'da konuşuldu. Gündemde Arda'nın golü kadar tribün de var. Sosyal medyada paylaşılan karelere göre sevgilisi Duru Nayman, golü stadyumdan takip edenler arasındaydı. Daha önce Elche maçındaki uzun mesafe golü ve Atletico Madrid derbisi sırasında da tribünde görülen Nayman, kameraların sık sık yakaladığı isimlerden biri oldu.
Arda Güler'in 30. dakikadaki golü Real Madrid'in Sevilla karşısındaki 4-1'lik galibiyetinin ilk adımı oldu
Duru Nayman, Arda Güler'in maçlarında tribünün tanıdık yüzü oldu
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