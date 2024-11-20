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AVM'de Korku Dolu Anlar: Üst Kattaki Otoparkta Bulunan Bir Araç Kontrolden Çıkarak AVM'nin Ortasına Düştü

AVM'de Korku Dolu Anlar: Üst Kattaki Otoparkta Bulunan Bir Araç Kontrolden Çıkarak AVM'nin Ortasına Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.11.2024 - 19:55

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Alışveriş merkezlerinin inşaat sürecindeki planlamaları, güvenlik açısından büyük bir öneme sahip. Bu merkezler, günlük olarak büyük bir kitleyi ağırladığından, güvenlikleri her zaman öncelikli olmalıdır. Dolayısıyla, inşaat planlamaları sırasında güvenlik unsurlarının dikkate alınması, hem ziyaretçilerin hem de çalışanların güvende olmasını sağlar. Özellikle otoparkların konumu, daha fazla araç kapasitesi sağlamak için yapılan ihmaller büyük facialara sebep olabiliyor. Guatemala'da bir AVM'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

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Guatemala’nın başkentinde bulunan bir AVM'nin üst katındaki otoparka park etmek isteyen bir araç kontrolden çıkarak AVM'nin ortasına uçtu.

Guatemala’nın başkentinde bulunan bir AVM'nin üst katındaki otoparka park etmek isteyen bir araç kontrolden çıkarak AVM'nin ortasına uçtu.

Sürücünün hayatını kaybettiği kazada AVM savaş alanına döndü.

Sürücünün hayatını kaybettiği kazada AVM savaş alanına döndü.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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