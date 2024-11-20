AVM'de Korku Dolu Anlar: Üst Kattaki Otoparkta Bulunan Bir Araç Kontrolden Çıkarak AVM'nin Ortasına Düştü

Alışveriş merkezlerinin inşaat sürecindeki planlamaları, güvenlik açısından büyük bir öneme sahip. Bu merkezler, günlük olarak büyük bir kitleyi ağırladığından, güvenlikleri her zaman öncelikli olmalıdır. Dolayısıyla, inşaat planlamaları sırasında güvenlik unsurlarının dikkate alınması, hem ziyaretçilerin hem de çalışanların güvende olmasını sağlar. Özellikle otoparkların konumu, daha fazla araç kapasitesi sağlamak için yapılan ihmaller büyük facialara sebep olabiliyor. Guatemala'da bir AVM'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.