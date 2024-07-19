Avatar Atakan'ın Survivor İtirafından MasterChef'in 7. Yarışmacısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Avatar Atakan'ın Survivor İtirafından MasterChef'in 7. Yarışmacısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
19 Temmuz Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Ertan Saban, NOW'un yeni sezonda yayınlanacak olan 'Kötü Kan' dizisinin başrolünde oynuyor. Ünlü oyuncunun dizi için değiştirdiği imajı sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmüyor. Peki 'Kötü Kan' dizisinin konusu nedir? Saban'ın hayranlarından hangi yorumlar geldi? Gelin hemen onlara bi' göz atalım.
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MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna katılan altıncı yarışmacı Çağlar oldu. Peki Çağlar kimdir ve neler yapar? İzleyiciler onu nasıl yorumluyor? Detaylar içerikte!
MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri tam gaz devam ederken, testi kebabı yapılan anlarda asıl kadroya seçilen Çağlar ile Danilo Şef arasında güldüren ama bir o kadar da anlam verilemeyen bir diyalog yaşandı.
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'ini canlandıran Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun dizi aşkı gerçek olmuştu. Birbirlerini takipten çıkan ikiliden Demir'in "Ne halim varsa gördüm" paylaşımı çok konuşulurken, o paylaşıma bir Yalı Çapkını fanından yorum geldi.
En sevilen dönem dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman Ki'yi muhakkak hatırlarsınız. Allahsız gemi kaptanı Ali Kaptan'ın karısı Cemile ve çocuklarını evden atarak Caroline'le evlendiği dizide dram yükü her bölüm artarken, Ali Kaptan'ın Cemile'ye verdiği inşaat halindeki evi TikTok fenomeni buldu.
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Ekranların sevilen yüzlerinden Burak Dakak, yeni sezonda televizyona geri dönüyor. Hem de sezonun en iddialı dizilerinden biriyle! Ayrıntılar içeriğimizde:
Yabani dizisindeki Asi karakteriyle kısa sürede zirveye oturan Rojbin Erden, Onedio'ya konuk olarak hakkında merak edilenlere yanıt verdi.
Survivor 2023 şampiyonu ve All Star 2.si olan Nefise Karatay, Acun Ilıcalı'yla bir araya geldi. Ilıcalı, Nefise'yi övmelere doyamadı.
Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan eski şampiyonlardan Avatar Atakan, Hürriyet'in YouTube kanalına konuştu ve diğer yarışmacılar hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.
MasterChef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesi için gereken ikinci grup geldi. İkinci gruptan seçilen ikinci, genel kadrodan da 7. seçilen yarışmacı kim oldu?
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