ATV'nin Final Yapan Dizisinden Kanal D'nin Reyting Rekoru Kıran Dizisine Televizyon Dünyasında Yaşananlar
ATV'nin Final Yapan Dizisinden Kanal D'nin Reyting Rekoru Kıran Dizisine Televizyon Dünyasında Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Onur Büyüktopçu'nun tam 16 kilo vererek imaj yenilediğini belirten Altuntaş, oyuncunun "Çift Kişilik Oda" dizisiyle anlaştığını açıkladı.
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Sosyal medya üzerinden takipçileriyle sık sık etkileşim kuran Ezmeci, özellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine merak edilenlere yanıt veriyor.
Sezonun en iddialı işi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'e konuk oldu.
Zembilli'nin final haberinden birkaç gün sonra atv, başka bir dizi için de final kararı alındığını duyurdu.
Cine5, 1993 yılında yayın hayatına başladığında, Türkiye’nin ilk şifreli kanalı olarak dikkat çekti.
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Leyla diziside Ferda rolündeki oyuncu da değişti. Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman, aniden diziden ayrıldı. Yerine Buse Sinem İren geldi.
Bir TikTok kullanıcısı Nazlı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki Emine'yi hatırlar mısınız?
Kanser ile mücadele eden Nursel Ergin, ekranlara döndüğü gibi kendini kaosun içinde buldu.
Türkiye'de en çok izlenen dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki tahtını kaptırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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