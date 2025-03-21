onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV'nin Final Yapan Dizisinden Kanal D'nin Reyting Rekoru Kıran Dizisine Televizyon Dünyasında Yaşananlar

ATV'nin Final Yapan Dizisinden Kanal D'nin Reyting Rekoru Kıran Dizisine Televizyon Dünyasında Yaşananlar

Atv yerli dizi Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.03.2025 - 00:27

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

21 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onur Büyüktopçu'nun tam 16 kilo vererek imaj yenilediğini belirten Altuntaş, oyuncunun "Çift Kişilik Oda" dizisiyle anlaştığını açıkladı.

Onur Büyüktopçu'nun tam 16 kilo vererek imaj yenilediğini belirten Altuntaş, oyuncunun "Çift Kişilik Oda" dizisiyle anlaştığını açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre Onur Büyüktopçu, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer alacağı Çift Kişilik Oda dizisinde Kamil karakterini canlandıracak.

Detaylar:

Sosyal medya üzerinden takipçileriyle sık sık etkileşim kuran Ezmeci, özellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine merak edilenlere yanıt veriyor.

Sosyal medya üzerinden takipçileriyle sık sık etkileşim kuran Ezmeci, özellikle kadın-erkek ilişkileri üzerine merak edilenlere yanıt veriyor.

Ezmeci'ye gelen son sorulardan biri ise kocası yatak odasının tavanına ayna taktırmak isteyen bir kadın.

Detaylar:

Sezonun en iddialı işi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'e konuk oldu.

Sezonun en iddialı işi Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba, İbrahim Selim'e konuk oldu.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisinin başrolü olan Akbaba, Uzak Şehir'in başarısı hakkında konuştu.

Detaylar:

Zembilli'nin final haberinden birkaç gün sonra atv, başka bir dizi için de final kararı alındığını duyurdu.

Zembilli'nin final haberinden birkaç gün sonra atv, başka bir dizi için de final kararı alındığını duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş'in yer aldığı Başka Bir Gün dizisinin 10. bölümde final yapacağını açıkladı.

Detaylar:

Cine5, 1993 yılında yayın hayatına başladığında, Türkiye’nin ilk şifreli kanalı olarak dikkat çekti.

Cine5, 1993 yılında yayın hayatına başladığında, Türkiye’nin ilk şifreli kanalı olarak dikkat çekti.

Abonelik sistemiyle çalışan bu kanal, gündüz kuşağında açık yayın yaparken, akşamları şifreye geçerek izleyicilerin merakını körüklüyordu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leyla diziside Ferda rolündeki oyuncu da değişti. Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman, aniden diziden ayrıldı. Yerine Buse Sinem İren geldi.

Leyla diziside Ferda rolündeki oyuncu da değişti. Ferda karakterini canlandıran Gamze Karaduman, aniden diziden ayrıldı. Yerine Buse Sinem İren geldi.

Fakat şimdi de Serap karakterinin dizide ayrıldığı iddiası gündemde.

Detaylar:

Bir TikTok kullanıcısı Nazlı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı.

Bir TikTok kullanıcısı Nazlı Hamarat'ın giydiği ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı.

İşte Benim Stilim All Star'ın 5 Eylül 2015 tarihli 31. bölümünde Hamarat'ın giydiği 6 bin 750 tl'lik ayakkabı çok konuşulmuştu. @stfumerve adlı kullanıcı o ayakkabıların bugünkü fiyatını hesapladı.

Detaylar:

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki Emine'yi hatırlar mısınız?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'deki Emine'yi hatırlar mısınız?

psyleri adlı Instagram hesabı Emine'nin bu sözlü açıklamalarını ve davranışlarını analiz etti.

Detaylar:

Kanser ile mücadele eden Nursel Ergin, ekranlara döndüğü gibi kendini kaosun içinde buldu.

Kanser ile mücadele eden Nursel Ergin, ekranlara döndüğü gibi kendini kaosun içinde buldu.

Ergin, yarışmada daha önce şampiyon olmuş olan Seda'nın tabağını tadacağı sırada gözleri fal taşı gibi açıldı. 'Lütfen bu gördüğüm gerçek olmasın.' diyen Ergin, yemeğin içinden küpe klipsi çıkardı.

Detaylar:

Türkiye'de en çok izlenen dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki tahtını kaptırdı.

Türkiye'de en çok izlenen dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki tahtını kaptırdı.

Ancak kanalın yeni dizisi dengeleri alt üst etti. Dizi aldığı reytingle Kanal D’nin son 15 yıldaki en iyi reytingini alan dizi olarak tarihe geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın