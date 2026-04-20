Artemis II Astronotu Reid Wiseman Kendi Telefonuyla Çektiği Büyüleyici Anları Paylaştı

NASA, Artemis 2 göreviyle yarım asırlık aranın ardından insanlığı Ay'a götürmeyi başardı. Başarıyla tamamlanan Ay misyonunun ardından dört astronot, Dünya'ya döndü. Bu görevde, Ay'ın daha önce görünmeyen yüzü göründü ve insanlık uzayda gidilen en uzak noktaya gitmiş oldu.

Artemis 2 astronotlarından biri olan Reid Wiseman, Ay yörüngesindeyken kendi telefonundan çektiği bir videoyu paylaştı.

