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Arkadaşlarını Buldu: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Kopyası Kurt Efe Pelin Akil'in İkizleriyle Aynı Karede!

Arkadaşlarını Buldu: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Kopyası Kurt Efe Pelin Akil'in İkizleriyle Aynı Karede!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.06.2025 - 11:55

Yaz sezonunun gelmesiyle ünlü isimler, popüler tatil beldeleri olan Bodrum ve Çeşme’ye adeta akın etti. Her gün bir ünlü ismi plajlarda eğlenirken görür olduk. Bu kez Yalıkavak sahilinde karşımıza çıkan isim, yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Posta'nın haberine göre; Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile deniz ve kumun tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Yanlarına ise kısa süre önce boşanma kararı alan Pelin Akil ve ikiz kızları geldi.

İşte dikkat çeken kareler…

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/anil-...
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Yaz resmen kendini hissettirmeye başladı.

Yaz resmen kendini hissettirmeye başladı.

Tatil beldeleri özellikle Bodrum ve Çeşme yine sezonun en gözde rotaları oldu. Hâl böyle olunca ünlü isimler de soluğu bu bölgelerde aldı. Yalıkavak’taki bir otelin plajında oğlu Kurt Efe ile keyifli vakit geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, objektiflere oldukça rahat ve doğal halleriyle yansıdı.

Bir süre sonra Tatlıtuğ’un Kurt Efe ile eğlencesine Pelin Akil ve ikiz kızları da katıldı.

Bir süre sonra Tatlıtuğ’un Kurt Efe ile eğlencesine Pelin Akil ve ikiz kızları da katıldı.

Bir dönem ekranların sevilen çifti olan Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. 2007 yılında “Arka Sıradakiler” dizisinde tanışıp büyük bir aşk yaşamaya başlayan ikili, 2016’da nikâh masasına oturmuş, 2019’da ise Ali ve Lina adını verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

Ancak son bir yıldır sık sık “ayrılıyorlar” iddiaları magazin kulislerinde dolaşıyordu.

Ancak son bir yıldır sık sık “ayrılıyorlar” iddiaları magazin kulislerinde dolaşıyordu.

Sessizliklerini bozan Pelin Akil, kısa süre önce gittiği bir konserde ayrılığı doğrulamış ve “Karı koca olarak yollarımızı ayırdık ama arkadaş kaldık” demişti. 

Açıklamasında çocuklarının her zaman öncelikleri olduğunu vurgulamış, “Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Biz zaten birbirimizi çok seviyoruz, her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım” sözleriyle konuyu netleştirmişti.

Plajda bir an durgun, bir an neşeli halleriyle görüntülenen oyuncunun bu yazı çocuklarıyla bol bol geçireceği anlaşılıyor.

Plajda bir an durgun, bir an neşeli halleriyle görüntülenen oyuncunun bu yazı çocuklarıyla bol bol geçireceği anlaşılıyor.

Tatlıtuğ’la ayaküstü sohbet eden Akil, ikizleriyle birlikte plajdan ayrılmadan önce çocukların birlikte kumda oynamalarına izin verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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