Arkadaşlarını Buldu: Kıvanç Tatlıtuğ'un Minik Kopyası Kurt Efe Pelin Akil'in İkizleriyle Aynı Karede!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/anil-...
Yaz sezonunun gelmesiyle ünlü isimler, popüler tatil beldeleri olan Bodrum ve Çeşme’ye adeta akın etti. Her gün bir ünlü ismi plajlarda eğlenirken görür olduk. Bu kez Yalıkavak sahilinde karşımıza çıkan isim, yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Posta'nın haberine göre; Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile deniz ve kumun tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Yanlarına ise kısa süre önce boşanma kararı alan Pelin Akil ve ikiz kızları geldi.
İşte dikkat çeken kareler…
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Yaz resmen kendini hissettirmeye başladı.
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Bir süre sonra Tatlıtuğ’un Kurt Efe ile eğlencesine Pelin Akil ve ikiz kızları da katıldı.
Ancak son bir yıldır sık sık “ayrılıyorlar” iddiaları magazin kulislerinde dolaşıyordu.
Plajda bir an durgun, bir an neşeli halleriyle görüntülenen oyuncunun bu yazı çocuklarıyla bol bol geçireceği anlaşılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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