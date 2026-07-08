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Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncudan Doğukan Güngör'ün Partneriyle Fotoğrafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncudan Doğukan Güngör'ün Partneriyle Fotoğrafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Arka Sokaklar Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2026 - 15:54
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

8 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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7 Temmuz Salı reytingleri belli oldu.

7 Temmuz Salı reytingleri belli oldu.

Herhangi bir dizinin yayınlanmadığı güne Dünya Kupası maçları damga vurdu. Var mısın Yok musun ve MasterChef'in zirve üstündeki baskısı devam etti.

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Daha 17'nin sosyal medyadaki etkisi sürüyor.

Daha 17'nin sosyal medyadaki etkisi sürüyor.

Genç oyuncuların rol aldığı dizi reytinglerde 10'a dayanırken oyuncular da sosyal medyanın yakın takibinden kaçamıyor. Instagram ve Twitter'da sık sık editleri yapılan oyuncuların takipçileri de her geçen gün artıyor. Bir oyuncunun takipçi sayısı daha 6 bölümün ardından 1 milyonu geçti.

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Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Haysiyet'in okuma provası gerçekleşti.

Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Haysiyet'in okuma provası gerçekleşti.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün başrolünde olduğu diziden gelen kareler heyecan yarattı. Güngör, yeni partneriyle ilk kez poz verdi.

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Yüzündeki dövmeler ve dolandırıcılık iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Nazan Ünal, Didem Arslan'la ilgili iddialarda bulundu.

Yüzündeki dövmeler ve dolandırıcılık iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Nazan Ünal, Didem Arslan'la ilgili iddialarda bulundu.

Sinem Yıldız'ın YouTube programına konuk olan Ünal, televizyon programında yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi. Nazan Ünal, 'Beni reyting uğruna kullandı' dedi.

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Derya Uluğ, Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde Kızılcık Şerbeti'yle ilgili konuştu.

Derya Uluğ, Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde Kızılcık Şerbeti'yle ilgili konuştu.

Pek çok oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nin ardından Derya Uluğ da konuya el attı. Uluğ yaptığı açıklamayla dinleyenlerini güldürdü.

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Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, yapımın ilgi görme nedenlerini anlattı.

Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, yapımın ilgi görme nedenlerini anlattı.

Kabakuşak, 'İlk 3 bölümü okuduğumda, kalan bölümlerin de senaristlerimiz tarafından büyük ölçüde şekillendirildiğini görmüştüm. Farklı bir iş çıkacağını hissediyorduk ancak bunun için doğru atmosferi ve doğru oyuncu kadrosunu oluşturmak gerekiyordu. Tüm parçalar bir araya geldiğinde ortaya diğer işlerle kıyaslanmaktan çok, farkındalığı ve farklılığıyla öne çıkan bir proje çıktı. Daha en başından farklı olacağı belliydi, aldığımız sonuç da bunu gösteriyor.

Bence dizinin en güçlü tarafı doğallığı, samimiyeti ve gerçekliği. Oyuncularımız karakterlerini son derece içten ve doğru bir şekilde yansıtıyor. Her birini izlediğinizde, yıllardır o karakteri yaşıyorlarmış hissi oluşuyor. Bu da hikâyenin ve karakterlerin izleyiciye geçmesini sağlıyor.' dedi.

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ATV'nin 15 Temmuz günü sete çıkmaya hazırlanan yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna bir isim daha dahil oldu.

ATV'nin 15 Temmuz günü sete çıkmaya hazırlanan yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna bir isim daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Kayakesen, Aşk ve Taht'ta Viking askeri Thora’ya hayat verecek ve Halil İbrahim Ceyhan'ın canlandıracağı Andreas’ın sağ kolu olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Taşacak Bu Deniz'in yeni rakibi Sevdam Karadeniz'den bir ayrılık daha yaşanmış, Durul Bazan diziye veda etmişti.

Taşacak Bu Deniz'in yeni rakibi Sevdam Karadeniz'den bir ayrılık daha yaşanmış, Durul Bazan diziye veda etmişti.

Durul Bazan'ın veda ettiği Mahmut Yeniceli karakterine rol verecek isim belli oldu. Diziye Çukur dizisinden bir isim katıldı.

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Arka Sokaklar'dan ayrılan bir oyuncu, Aşk ve Taht'la anlaştı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan bir oyuncu, Aşk ve Taht'la anlaştı.

Arka Sokaklar'la ilgili kriz sürerken Oya Akar'ın ardından bir oyuncu daha diziye veda etti. Ünlü oyuncu Aşk ve Taht'la anlaştı.

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Arka Sokaklar'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Arka Sokaklar'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Final yapıp yapmayacağı merak edilen ve oyuncuların birer birer ayrıldığı diziye yeni bir yapım şirketi arandığı iddia edildi. Oyunculara 'Bekleyin' dendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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