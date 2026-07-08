Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncudan Doğukan Güngör'ün Partneriyle Fotoğrafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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7 Temmuz Salı reytingleri belli oldu.
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Daha 17'nin sosyal medyadaki etkisi sürüyor.
Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Haysiyet'in okuma provası gerçekleşti.
Yüzündeki dövmeler ve dolandırıcılık iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Nazan Ünal, Didem Arslan'la ilgili iddialarda bulundu.
Derya Uluğ, Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde Kızılcık Şerbeti'yle ilgili konuştu.
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Daha 17'nin yönetmeni Emre Kabakuşak, yapımın ilgi görme nedenlerini anlattı.
ATV'nin 15 Temmuz günü sete çıkmaya hazırlanan yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna bir isim daha dahil oldu.
Taşacak Bu Deniz'in yeni rakibi Sevdam Karadeniz'den bir ayrılık daha yaşanmış, Durul Bazan diziye veda etmişti.
Arka Sokaklar'dan ayrılan bir oyuncu, Aşk ve Taht'la anlaştı.
Arka Sokaklar'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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