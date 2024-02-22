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Arabasında Saat Olmadığı İçin Telefonla Okutunca Saati Gösteren Karekodlu Tasarımını Arabasına Asan Kadın

Arabasında Saat Olmadığı İçin Telefonla Okutunca Saati Gösteren Karekodlu Tasarımını Arabasına Asan Kadın

Instagram Tiktok araba
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 11:53

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Bir kadın arabasında saati gösteren herhangi bir şey olmadığını iddia ederek, karekod tasarımı yaptı.

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Yaptığı tasarımı da arabasına asan kadın, telefonu ile karekodu okuttuğunda artık saati öğrenebiliyor...

Yaptığı tasarımı da arabasına asan kadın, telefonu ile karekodu okuttuğunda artık saati öğrenebiliyor...

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan o görüntüler için ise birçok kişi, 'Dalga geçelim diye bilerek yapıyorlar' dedi...

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan o görüntüler için ise birçok kişi, 'Dalga geçelim diye bilerek yapıyorlar' dedi...

İşte o anlar: 👇

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mamamia

Telefonunda zaten saat var ama sen bilirsin.

Cicek Topal

Dünyanın en ileri zekalı gerisi Porof. Zihni Sinir vardı Gırgır'da , o geldi aklıma. Barkodu okuttuğu telefonun ekranında saat yazmıyor olsa sorun yok aslınd... Devamını Gör

Thistle

Geyik olsun diye yapmış ama çok da olmamış :))