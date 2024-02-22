Arabasında Saat Olmadığı İçin Telefonla Okutunca Saati Gösteren Karekodlu Tasarımını Arabasına Asan Kadın

Bir kadın arabasında saati gösteren herhangi bir şey olmadığını iddia ederek, karekod tasarımı yaptı.
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Yaptığı tasarımı da arabasına asan kadın, telefonu ile karekodu okuttuğunda artık saati öğrenebiliyor...
Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan o görüntüler için ise birçok kişi, 'Dalga geçelim diye bilerek yapıyorlar' dedi...
İşte o anlar: 👇
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Telefonunda zaten saat var ama sen bilirsin.
Dünyanın en ileri zekalı gerisi Porof. Zihni Sinir vardı Gırgır'da , o geldi aklıma. Barkodu okuttuğu telefonun ekranında saat yazmıyor olsa sorun yok aslınd... Devamını Gör
Geyik olsun diye yapmış ama çok da olmamış :))