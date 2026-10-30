Uçağa Yolcu Yerine Patates Çuvalları Yerleştirdiler

Testler yalnızca internetin hızıyla ilgili değildi. Mühendisler, yolcuların cihazlarından gelen sinyallerin uçağın navigasyon ve haberleşme sistemlerine karışmadığından da emin olmak istedi.

Boeing mühendisi Dennis Lewis, güvenlik açısından bir dizüstü bilgisayardan, 150 ya da 350 bilgisayardan gelebilecek en güçlü sinyali bilmek gerektiğini anlattı. Şirkete göre iyileştirilmiş Wi-Fi, 777, 747-8 ve 787 Dreamliner modellerinde kullanılıyor. Testlerde kullanılan patatesler ise bir gıda bankasına bağışlandı.