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Uçağa Yolcu Yerine Patates Çuvalları Yerleştirdiler

Uçağa Yolcu Yerine Patates Çuvalları Yerleştirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 12:00
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Boeing mühendisleri uçak içi kablosuz internet sinyalini iyileştirmek için dolu bir kabine ihtiyaç duydu. İnsanları günlerce koltukta tutmak yerine uçağı patates çuvallarıyla doldurdular.

Ayrıntılar haberimizde.

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Patatesler, içerdikleri su ve kimyasal yapı sayesinde radyo dalgalarını insan vücuduna çok benzer şekilde emip yansıtıyor.

Patatesler, içerdikleri su ve kimyasal yapı sayesinde radyo dalgalarını insan vücuduna çok benzer şekilde emip yansıtıyor.

Doğru ölçüm için mühendislerin dolu bir uçağa ihtiyacı vardı. Ancak veriler toplanırken yüzlerce kişiden günlerce kıpırdamadan oturmasını istemek mümkün değildi.

Ekip bu yüzden yaklaşık 9 bin kilogram patates satın aldı. Hizmet dışı bırakılmış bir uçağın koltuklarına sıra sıra çuvallar yerleştirildi ve sinyal gücü kabinin farklı noktalarında ölçüldü.

Fikir, 15 meyve ve sebzenin elektriksel özelliklerini inceleyen bir gıda bilimi makalesinden çıktı.

Fikir, 15 meyve ve sebzenin elektriksel özelliklerini inceleyen bir gıda bilimi makalesinden çıktı.

Araştırma ekibinden biri, Journal of Food Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya rastladı. Boeing sözcüsü Adam Tischler, ekibin işe patatesle başlamayı planlamadığını, bunun mühendislerin yaratıcılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Mühendisler projeye espriyle SPUDS adını verdi. İngilizcede patatese verilen takma adlardan biri olan 'spud', projenin uzun adının baş harflerinden oluşuyor. Çalışmalar 2006'da başladı, sonuçlar ise 2012'nin sonunda duyuruldu.

İki haftayı aşan ölçümler, patateslerle 10 saate indi.

İki haftayı aşan ölçümler, patateslerle 10 saate indi.

Testler yalnızca internetin hızıyla ilgili değildi. Mühendisler, yolcuların cihazlarından gelen sinyallerin uçağın navigasyon ve haberleşme sistemlerine karışmadığından da emin olmak istedi.

Boeing mühendisi Dennis Lewis, güvenlik açısından bir dizüstü bilgisayardan, 150 ya da 350 bilgisayardan gelebilecek en güçlü sinyali bilmek gerektiğini anlattı. Şirkete göre iyileştirilmiş Wi-Fi, 777, 747-8 ve 787 Dreamliner modellerinde kullanılıyor. Testlerde kullanılan patatesler ise bir gıda bankasına bağışlandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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