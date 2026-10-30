Uçağa Yolcu Yerine Patates Çuvalları Yerleştirdiler
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Patatesler, içerdikleri su ve kimyasal yapı sayesinde radyo dalgalarını insan vücuduna çok benzer şekilde emip yansıtıyor.
Fikir, 15 meyve ve sebzenin elektriksel özelliklerini inceleyen bir gıda bilimi makalesinden çıktı.
İki haftayı aşan ölçümler, patateslerle 10 saate indi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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