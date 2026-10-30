Berlin'den Yürüyerek Hacca Gitmek İstiyor: 88 Günde Kırklareli'ye Geldi
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Almanya'nın başkenti Berlin'den yürüyerek yola çıkan Andreas Lemke, tam 88 gündür yolda. Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Lemke, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kısa bir mola verdi. Yolculuğunun nihai hedefi ise uzun bir yürüyüşün sonunda ulaşmayı umduğu kutsal topraklar.
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Kaynak: İHA
Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Andreas Lemke, yolculuğunun 88'inci gününde Babaeski'ye ulaştı.
Mekke'yi hedefleyen Umar'ın yolculuğunun yaklaşık 5-6 ay daha süreceği belirtiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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