Berlin'den Yürüyerek Hacca Gitmek İstiyor: 88 Günde Kırklareli'ye Geldi

Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini ifade eden Umar, yolculuğunun yaklaşık 5-6 ay daha sürebileceğini söyledi. Bu sürenin sonunda kutsal topraklara ulaşmayı umduğunu dile getirdi.

Hacca yürüyerek gitmeyi özellikle tercih ettiğini ifade eden Umar, Babaeski'deki molasının ardından yolculuğuna devam etti.