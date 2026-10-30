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Berlin'den Yürüyerek Hacca Gitmek İstiyor: 88 Günde Kırklareli'ye Geldi

Berlin'den Yürüyerek Hacca Gitmek İstiyor: 88 Günde Kırklareli'ye Geldi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 11:45
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Almanya'nın başkenti Berlin'den yürüyerek yola çıkan Andreas Lemke, tam 88 gündür yolda. Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Lemke, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kısa bir mola verdi. Yolculuğunun nihai hedefi ise uzun bir yürüyüşün sonunda ulaşmayı umduğu kutsal topraklar.

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Kaynak: İHA

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Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Andreas Lemke, yolculuğunun 88'inci gününde Babaeski'ye ulaştı.

Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Andreas Lemke, yolculuğunun 88'inci gününde Babaeski'ye ulaştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'den hac için yürüyerek yola çıkan Andreas Lemke, yolculuğunun 88'inci gününde Kırklareli'nin Babaeski ilçesine ulaştı. Müslüman olduktan sonra Umar ismini alan Lemke, ilçedeki tarihi Cedit Ali Paşa Camii'nde öğle namazını kıldı.

Namazın ardından yemek yiyerek dinlenen Umar, Berlin'den bu yana 88 gündür yolda olduğunu belirtti.

Mekke'yi hedefleyen Umar'ın yolculuğunun yaklaşık 5-6 ay daha süreceği belirtiliyor.

Mekke'yi hedefleyen Umar'ın yolculuğunun yaklaşık 5-6 ay daha süreceği belirtiliyor.

Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini ifade eden Umar, yolculuğunun yaklaşık 5-6 ay daha sürebileceğini söyledi. Bu sürenin sonunda kutsal topraklara ulaşmayı umduğunu dile getirdi.

Hacca yürüyerek gitmeyi özellikle tercih ettiğini ifade eden Umar, Babaeski'deki molasının ardından yolculuğuna devam etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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