Charli xcx’in “Music, Fashion, Film” Albümünü İnceliyoruz!
Brat yeşilinin her yeri kapladığı yoğun yazın ve Wuthering Heights müziklerinin ardından Charli xcx derin bir sessizliğe bürünmüştü. Çoğu kişi onun uzun bir tatile çıkacağını sanıyordu. Fakat Charli, 24 Temmuz 2026’da Atlantic Records etiketiyle 'Music, Fashion, Film' albümünü yayınlayıp elektronik kulüp kültürüne net bir çizgi çekti. Bu radikal dönüşümün arkasında ise oldukça gerilimli ve bol dedikodulu bir hazırlık süreci yatıyor.
Charli xcx, 24 Temmuz 2026’da Atlantic Records etiketiyle "Music, Fashion, Film" albümünü yayınladı.
A.G. Cook ve Finn Keane iki prodüktör değil, neredeyse albümün mimarları olmuşlar.
Albümün yapısını A.G. Cook ve Finn Keane belirliyor. İkisi yapımcı, söz yazarı ve yönetici rolünü üstleniyor. Charli bu sefer iki prodüktörün kontrolü altında çalışıyor ve bu durum albüme homojen bir tutum veriyor. Işık, davul sesleri, ses işlemeleri hep aynı yönetimden geliyor. Kayıt yerleri Paris'teki stüdyodan Charli'nin evi ve Finn'in stüdyosuna değişse de, ses kimliği hiç değişmiyor.
Öncelikle ilk iki çıkış şarkısını inceleyelim. İlki "Rock Music"
İkincisi ise "SS26"
"Camera" şarkısında Vincent Cassel yer alıyor. Neden mi?
Albüm kapağı zekice çekilmiş. Detaylandıralım 👇🏻
David Cronenberg "No One Lasts Forever" şarkısında doğrudan ses veriyor.
Bir albüm ne kadar yaratıcı olabilirse o kadar olmuş! Siz bu albümü nasıl buldunuz?
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