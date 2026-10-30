Charli xcx’in “Music, Fashion, Film” Albümünü İnceliyoruz!

'Rock Music' Aidan Zamiri tarafından yönetildi ve çekildi. Aidan Charli'nin en yakın arkadaşı diyebiliriz. Hatta Billie Eilish ile de beraber çalıştı ama şu an konumuz o değil.

'SS26' ise Torso tarafından çekildi.. Wink Wink yine Aidan Zamiri ama bu sefer şakacı, güneşli, çamaşır yıkama, çilek, bulaşık üzerinden bir tema işlenmiş.

'Camera' klibinde yönetmen koltuğunda yine Aidan Zamiri oturuyor. Baktığımızda Vincent Cassel başroldeki oyuncu olarak karşımıza çıktı. Tek kesintisiz çekim şeklinde çöldeki bir kayalık harita alanında çekilmiş. Charli kendisi yönetmen rolünde, set kontrolünde duruyor videoda.