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Charli xcx’in “Music, Fashion, Film” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Charli xcx’in “Music, Fashion, Film” Albümünü İnceliyoruz!

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
30.10.2026 - 12:01
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Brat yeşilinin her yeri kapladığı yoğun yazın ve Wuthering Heights müziklerinin ardından Charli xcx derin bir sessizliğe bürünmüştü. Çoğu kişi onun uzun bir tatile çıkacağını sanıyordu. Fakat Charli, 24 Temmuz 2026’da Atlantic Records etiketiyle 'Music, Fashion, Film' albümünü yayınlayıp elektronik kulüp kültürüne net bir çizgi çekti. Bu radikal dönüşümün arkasında ise oldukça gerilimli ve bol dedikodulu bir hazırlık süreci yatıyor.

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Charli xcx, 24 Temmuz 2026’da Atlantic Records etiketiyle "Music, Fashion, Film" albümünü yayınladı.

Charli xcx, 24 Temmuz 2026’da Atlantic Records etiketiyle "Music, Fashion, Film" albümünü yayınladı.

Albümde toplamda 11 şarkı yer alıyor. Ekstra olarak 3 şarkı daha var ama onları 'B-Sides' isimli bir plak ile yayımladı. Yani toplamda 14 şarkı var.

A.G. Cook ve Finn Keane iki prodüktör değil, neredeyse albümün mimarları olmuşlar.

Albümün yapısını A.G. Cook ve Finn Keane belirliyor. İkisi yapımcı, söz yazarı ve yönetici rolünü üstleniyor. Charli bu sefer iki prodüktörün kontrolü altında çalışıyor ve bu durum albüme homojen bir tutum veriyor. Işık, davul sesleri, ses işlemeleri hep aynı yönetimden geliyor. Kayıt yerleri Paris'teki stüdyodan Charli'nin evi ve Finn'in stüdyosuna değişse de, ses kimliği hiç değişmiyor.

Öncelikle ilk iki çıkış şarkısını inceleyelim. İlki "Rock Music"

Albümün açılışını yapan bu iki parça doğrudan sektör eleştirisi. İlk şarkıda sanat camiasının durmaksızın 'ilham dolu' görünme baskısı tiye alınıyor.

İkincisi ise "SS26"

İkinci tekli SS26 ise moda dünyasının ne kadar içi boş olabileceğini 'Nothing's gonna save us, not music, fashion or film' sözleriyle yüzümüze vuruyor. Bu parçanın klibinde Charli podyumda donuk bir ifadeyle yürürken aslında sektörün ruhsuzluğunu canlandırıyordu.

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"Camera" şarkısında Vincent Cassel yer alıyor. Neden mi?

'Rock Music' Aidan Zamiri tarafından yönetildi ve çekildi. Aidan Charli'nin en yakın arkadaşı diyebiliriz. Hatta Billie Eilish ile de beraber çalıştı ama şu an konumuz o değil.

'SS26' ise Torso tarafından çekildi.. Wink Wink yine Aidan Zamiri ama bu sefer şakacı, güneşli, çamaşır yıkama, çilek, bulaşık üzerinden bir tema işlenmiş.

'Camera' klibinde yönetmen koltuğunda yine Aidan Zamiri oturuyor. Baktığımızda Vincent Cassel başroldeki oyuncu olarak karşımıza çıktı. Tek kesintisiz çekim şeklinde çöldeki bir kayalık harita alanında çekilmiş. Charli kendisi yönetmen rolünde, set kontrolünde duruyor videoda.

Albüm kapağı zekice çekilmiş. Detaylandıralım 👇🏻

Albüm kapağı zekice çekilmiş. Detaylandıralım 👇🏻

Albüm kapağında müzik, moda ve sinemayı temsilen John Cale, Marc Jacobs ve Martin Scorsese’nin yer alması büyük yankı uyandırdı. Kapakla ilgili en çok merak edilen detay Scorsese'nin bu işe nasıl ikna olduğuydu. İddialara göre Charli usta yönetmene sadece albümün tüketim kültürü ve şöhretin sahteliği üzerine olan temasını anlatan kısa, samimi bir e-posta attı. Scorsese fikri ilginç bulup projeye dahil olmayı hemen kabul etti. Çekim şatafatlı bir stüdyo yerine bilerek seçilmiş döküntü bir ev mutfağında Aidan Zamiri tarafından gerçekleştirildi.

Sırasıyla müziği John Cale, modayı Marc Jacobs ve filmi de Martin Scorsese temsil ediyor. Dahiyane!

David Cronenberg "No One Lasts Forever" şarkısında doğrudan ses veriyor.

Albümün kapanış şarkısı ve en uzunu (5:42) David Cronenberg'i içeriyor. Evet, usta yönetmen doğrudan şarkıda konuşuyor. Bu tercih Charli'nin sanat hayatında sinemanın ne kadar merkezde yer tuttuğunun doğrudan kanıtı gibi bir şey.

Bir albüm ne kadar yaratıcı olabilirse o kadar olmuş! Siz bu albümü nasıl buldunuz?

Bir albüm ne kadar yaratıcı olabilirse o kadar olmuş! Siz bu albümü nasıl buldunuz?

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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