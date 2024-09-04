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Ahu Tuğba'nın Vefatıyla Sarsılan Anjelik Annesinin Şüpheli Ölümü Hakkında Konuştu: Nuri Alço'ya Sert Çıkıştı!

Ahu Tuğba'nın Vefatıyla Sarsılan Anjelik Annesinin Şüpheli Ölümü Hakkında Konuştu: Nuri Alço'ya Sert Çıkıştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 10:16

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin 'şüpheli' olarak anılan ölümü ve son günleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ahu Tuğba’nın sık sık namaz kıldığını, ancak son dönemlerde bu ibadeti gerçekleştiremediği için üzüldüğünü ifade eden Anjelik, Nuri Alço'nun açıklamasına da sert çıkıştı.

KAYNAK: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/ahu-tug...
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Türk televizyon ve sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba'nın vefat haberi, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yaratmıştı. Hem sahne performansları hem de ekran önündeki karizmasıyla tanınan Tuğba, uzun yıllar boyunca birçok projede yer alarak Türk sanatına önemli katkılarda bulunmuştu.

Türk televizyon ve sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba'nın vefat haberi, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yaratmıştı. Hem sahne performansları hem de ekran önündeki karizmasıyla tanınan Tuğba, uzun yıllar boyunca birçok projede yer alarak Türk sanatına önemli katkılarda bulunmuştu.

Nisan ayında trafik kazası geçirdiği haberiyle gündeme düşen Ahu Tuğba saatler süren bir operasyonun ardından 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Nisan ayında trafik kazası geçirdiği haberiyle gündeme düşen Ahu Tuğba saatler süren bir operasyonun ardından 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Uzun süredir kızı Anjelik Calvin ile gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve sevenlerini endişelendiren sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ahu Tuğba'nın kızından vefatı sonrası ilk açıklama gelmişti.

Uzun süredir kızı Anjelik Calvin ile gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve sevenlerini endişelendiren sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ahu Tuğba'nın kızından vefatı sonrası ilk açıklama gelmişti.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'in ilk tepkisinden burada bahsettik 👇

KOAH teşhisi konulan annesinin sağlıklı şekilde nefes alamadığını söyleyen kızı Tuğba'nın vefatını polislerin incelediğini de açıkladı.

KOAH teşhisi konulan annesinin sağlıklı şekilde nefes alamadığını söyleyen kızı Tuğba'nın vefatını polislerin incelediğini de açıkladı.

Ahu Tuğba'nın vefat haberiyle birlikte sarsılan Yeşilçam oyuncularından biri olan Nuri Alço'nun ise bu üzücü haberin ardından yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Ahu Tuğba'nın rahatsızlığını fark eden kızı Anjelik'in ısrarlarına rağmen hastaneye gitmediğini söyleyen Nuri Alço gözlerin Anjelik'e çevrilmesine neden olmuştu.

Ahu Tuğba'nın vefat haberiyle birlikte sarsılan Yeşilçam oyuncularından biri olan Nuri Alço'nun ise bu üzücü haberin ardından yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Ahu Tuğba'nın rahatsızlığını fark eden kızı Anjelik'in ısrarlarına rağmen hastaneye gitmediğini söyleyen Nuri Alço gözlerin Anjelik'e çevrilmesine neden olmuştu.

Nuri Alço'nun açıklamasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Anjelik Calvin'den ise Nuri Alço'nun açıklamasının ardından ilk cevap geldi. Oda Tv'nin haberine göre, Ahu Tuğba'nın vefat haberinin ardından kızı Anjelik, annesinin son günlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Anjelik Calvin'den ise Nuri Alço'nun açıklamasının ardından ilk cevap geldi. Oda Tv'nin haberine göre, Ahu Tuğba'nın vefat haberinin ardından kızı Anjelik, annesinin son günlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Anjelik, annesinin 2 haftadır yüksek ateşle mücadele ettiğini ve hastaneye gitme konusundaki ısrarlarını reddedildiğini belirtti. KOAH hastalığıyla uzun süre mücadele eden Ahu Tuğba'nın, nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Anjelik, "Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Çok ısrar ettim ama ikna edemedim. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı" şeklinde konuştu.

Anjelik, annesinin 2 haftadır yüksek ateşle mücadele ettiğini ve hastaneye gitme konusundaki ısrarlarını reddedildiğini belirtti. KOAH hastalığıyla uzun süre mücadele eden Ahu Tuğba'nın, nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Anjelik, "Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Çok ısrar ettim ama ikna edemedim. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı" şeklinde konuştu.

Anjelik, Ahu Tuğba’nın ölüm nedenine dair de bilgi verdi. Annesinin migren ağrıları nedeniyle aldığı ilaçların aç karnına kullanılması sonucu mide kanamasına yol açtığını, bu nedenle yemek yiyemediğini açıkladı. Anjelik, polislerin tüm ilaçları toplayarak incelemeye aldığı bilgisini paylaştı.

Anjelik, Ahu Tuğba’nın ölüm nedenine dair de bilgi verdi. Annesinin migren ağrıları nedeniyle aldığı ilaçların aç karnına kullanılması sonucu mide kanamasına yol açtığını, bu nedenle yemek yiyemediğini açıkladı. Anjelik, polislerin tüm ilaçları toplayarak incelemeye aldığı bilgisini paylaştı.

Cenaze işlemleri ve Ahu Tuğba'nın nakil edilmesi konusundaki belirsizlikler hakkında konuşan Anjelik, annesinin son isteğini yerine getirmek için gerekli olan 20 bin doların Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmak istendiğini belirtti. Cenaze ile ilgilenme sürecinde kendisi ve gazeteci büyüklerinin aktif rol aldığını vurgulayan Anjelik, manevi babası Örfi Bilgin’in yanı sıra Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konsolosluk aracılığıyla yardımda bulunduğunu söyledi.

Cenaze işlemleri ve Ahu Tuğba'nın nakil edilmesi konusundaki belirsizlikler hakkında konuşan Anjelik, annesinin son isteğini yerine getirmek için gerekli olan 20 bin doların Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmak istendiğini belirtti. Cenaze ile ilgilenme sürecinde kendisi ve gazeteci büyüklerinin aktif rol aldığını vurgulayan Anjelik, manevi babası Örfi Bilgin’in yanı sıra Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konsolosluk aracılığıyla yardımda bulunduğunu söyledi.

Son vasiyetinin 'Ben ölürsem beni burada bırakma, beni doğdum yere gömün' olduğu öğrenilen Ahu Tuğba'nın cenaze masrafları için 20 bin dolar gerektiği öğrenilmişti.

Öte yandan, Anjelik, bazı kişilerin Ahu Tuğba'nın ölümünden prim yapmaya çalıştığını ifade ederek, Nuri Alço’nun cenazeye yönelik herhangi bir yardımda bulunmadığını ve sadece başsağlığı dilemek için telefon açtığını belirtti. Bu süreçte, Ahu Tuğba'nın gerçek dostlarının yanında olduğu ve cenaze işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Öte yandan, Anjelik, bazı kişilerin Ahu Tuğba'nın ölümünden prim yapmaya çalıştığını ifade ederek, Nuri Alço’nun cenazeye yönelik herhangi bir yardımda bulunmadığını ve sadece başsağlığı dilemek için telefon açtığını belirtti. Bu süreçte, Ahu Tuğba'nın gerçek dostlarının yanında olduğu ve cenaze işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

'Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var' diyen Anjelik 'Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı.' ifadelerini kullandı.

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Ahu Tuğba'nın manevi yaşamına dair de bilgiler veren Anjelik, annesinin sık sık namaz kıldığını ve son dönemlerinde bu ibadetini gerçekleştiremediği için çok üzüldüğünü söyledi. Ahu Tuğba'nın dini inançları ve ibadetleri hakkında olumsuz yorumlar yapılsa da, Anjelik annesinin "Allah korkusu çok olan, dini bütün bir kadın" olduğunu vurguladı.

Ahu Tuğba'nın manevi yaşamına dair de bilgiler veren Anjelik, annesinin sık sık namaz kıldığını ve son dönemlerinde bu ibadetini gerçekleştiremediği için çok üzüldüğünü söyledi. Ahu Tuğba'nın dini inançları ve ibadetleri hakkında olumsuz yorumlar yapılsa da, Anjelik annesinin "Allah korkusu çok olan, dini bütün bir kadın" olduğunu vurguladı.

Ahu Tuğba'nın son zamanlarını dua ederek geçirdiğini belirten Anjelik, ünlü ismin tabletinde 4000'den fazla dua resmi bulunduğunu ve bu dönemi manevi bir huzur içinde geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Ahu Tuğba'nın son zamanlarını dua ederek geçirdiğini belirten Anjelik, ünlü ismin tabletinde 4000'den fazla dua resmi bulunduğunu ve bu dönemi manevi bir huzur içinde geçirmeye çalıştığını ifade etti.

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