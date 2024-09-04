Ahu Tuğba'nın Vefatıyla Sarsılan Anjelik Annesinin Şüpheli Ölümü Hakkında Konuştu: Nuri Alço'ya Sert Çıkıştı!

'Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var' diyen Anjelik 'Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil. Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı.' ifadelerini kullandı.