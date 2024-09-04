Ahu Tuğba'nın Vefatıyla Sarsılan Anjelik Annesinin Şüpheli Ölümü Hakkında Konuştu: Nuri Alço'ya Sert Çıkıştı!
Ahu Tuğba'nın Vefatıyla Sarsılan Anjelik Annesinin Şüpheli Ölümü Hakkında Konuştu: Nuri Alço'ya Sert Çıkıştı!
Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/ahu-tug...
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin 'şüpheli' olarak anılan ölümü ve son günleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ahu Tuğba’nın sık sık namaz kıldığını, ancak son dönemlerde bu ibadeti gerçekleştiremediği için üzüldüğünü ifade eden Anjelik, Nuri Alço'nun açıklamasına da sert çıkıştı.
KAYNAK: Oda TV
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Türk televizyon ve sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba'nın vefat haberi, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yaratmıştı. Hem sahne performansları hem de ekran önündeki karizmasıyla tanınan Tuğba, uzun yıllar boyunca birçok projede yer alarak Türk sanatına önemli katkılarda bulunmuştu.
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Nisan ayında trafik kazası geçirdiği haberiyle gündeme düşen Ahu Tuğba saatler süren bir operasyonun ardından 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Uzun süredir kızı Anjelik Calvin ile gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve sevenlerini endişelendiren sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ahu Tuğba'nın kızından vefatı sonrası ilk açıklama gelmişti.
KOAH teşhisi konulan annesinin sağlıklı şekilde nefes alamadığını söyleyen kızı Tuğba'nın vefatını polislerin incelediğini de açıkladı.
Ahu Tuğba'nın vefat haberiyle birlikte sarsılan Yeşilçam oyuncularından biri olan Nuri Alço'nun ise bu üzücü haberin ardından yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Ahu Tuğba'nın rahatsızlığını fark eden kızı Anjelik'in ısrarlarına rağmen hastaneye gitmediğini söyleyen Nuri Alço gözlerin Anjelik'e çevrilmesine neden olmuştu.
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Anjelik Calvin'den ise Nuri Alço'nun açıklamasının ardından ilk cevap geldi. Oda Tv'nin haberine göre, Ahu Tuğba'nın vefat haberinin ardından kızı Anjelik, annesinin son günlerine dair önemli bilgiler paylaştı.
Anjelik, annesinin 2 haftadır yüksek ateşle mücadele ettiğini ve hastaneye gitme konusundaki ısrarlarını reddedildiğini belirtti. KOAH hastalığıyla uzun süre mücadele eden Ahu Tuğba'nın, nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Anjelik, "Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Çok ısrar ettim ama ikna edemedim. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı" şeklinde konuştu.
Anjelik, Ahu Tuğba’nın ölüm nedenine dair de bilgi verdi. Annesinin migren ağrıları nedeniyle aldığı ilaçların aç karnına kullanılması sonucu mide kanamasına yol açtığını, bu nedenle yemek yiyemediğini açıkladı. Anjelik, polislerin tüm ilaçları toplayarak incelemeye aldığı bilgisini paylaştı.
Cenaze işlemleri ve Ahu Tuğba'nın nakil edilmesi konusundaki belirsizlikler hakkında konuşan Anjelik, annesinin son isteğini yerine getirmek için gerekli olan 20 bin doların Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmak istendiğini belirtti. Cenaze ile ilgilenme sürecinde kendisi ve gazeteci büyüklerinin aktif rol aldığını vurgulayan Anjelik, manevi babası Örfi Bilgin’in yanı sıra Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konsolosluk aracılığıyla yardımda bulunduğunu söyledi.
Öte yandan, Anjelik, bazı kişilerin Ahu Tuğba'nın ölümünden prim yapmaya çalıştığını ifade ederek, Nuri Alço’nun cenazeye yönelik herhangi bir yardımda bulunmadığını ve sadece başsağlığı dilemek için telefon açtığını belirtti. Bu süreçte, Ahu Tuğba'nın gerçek dostlarının yanında olduğu ve cenaze işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
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Ahu Tuğba'nın manevi yaşamına dair de bilgiler veren Anjelik, annesinin sık sık namaz kıldığını ve son dönemlerinde bu ibadetini gerçekleştiremediği için çok üzüldüğünü söyledi. Ahu Tuğba'nın dini inançları ve ibadetleri hakkında olumsuz yorumlar yapılsa da, Anjelik annesinin "Allah korkusu çok olan, dini bütün bir kadın" olduğunu vurguladı.
Ahu Tuğba'nın son zamanlarını dua ederek geçirdiğini belirten Anjelik, ünlü ismin tabletinde 4000'den fazla dua resmi bulunduğunu ve bu dönemi manevi bir huzur içinde geçirmeye çalıştığını ifade etti.
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