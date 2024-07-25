Ankara’da Kızı Tarafından Defalarca Kez Bıçaklanan Kadını Vatandaşlar Kurtardı

Ekonomist Murat Muratoğlu'nun Sokak Köpekleri ile İlgili Sözleri Tepki Çekti: "Çin'e İhraç Edelim"

Spikerlik Yapan Annesini Televizyonda Gören Sevimli Bebeğin Mutluluğu Gündem Oldu

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