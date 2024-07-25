Ankara’da Kızı Tarafından Defalarca Kez Bıçaklanan Kadını Vatandaşlar Kurtardı

Ankara Mamak’ta Akdere mahallesinde yaşanan olayda D.K. adlı kadın annesini balkonda sıkıştırdıktan sonra bıçaklamaya başladı. Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar ilk olarak bağırarak müdahale etmeye çalıştı.
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Ardından ise o anları anbean kayda aldılar. Eve giren komşular kadının üstüne halı atarak elindeki bıçağı aldı.
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Henüz olayla ilgili net bir bilgi olmazken, saldırıya uğrayan kadının sağlık durumu da bilinmiyor.
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