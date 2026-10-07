Pelüş Oyuncaklarını Fırlatıp Yere Düştüğü Pozisyonu Taklit Eden Minikler İzleyenleri Güldürdü

Anaokullarında sıra bekleme, hareket etme ve hayal gücünü kullanma gibi becerileri bir arada geliştiren grup oyunları, çocukların hem eğlendiği hem de farkında olmadan öğrendiği en değerli etkinliklerin başında geliyor. Özellikle oyuncaklarla kurulan hayali oyunlar, minik öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildiği anlara dönüşüyor.

Bir anaokulunda çocuklar sırayla pelüş oyuncaklarını halıya fırlatıp, oyuncağın düştüğü pozisyonu taklit ettiler. Oyuncağı birebir taklit eden miniklerin o anları hem izleyenleri güldürdü hem de ebeveynlere etkinlik fikri verdi.

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