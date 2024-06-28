Amerikan Ordusuyla İlgili Bilgiler Paylaşan Türk Bu Sefer de Orduda Müslümanlara Tanınan Ayrıcalıkları Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurella640/vi...
ABD Ordusu'na katılan 'nurella640' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi ABD Ordusu ile ilgili bilgiler paylaşıyor ve merak edilen soruları yanıtlıyor.
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O kullanıcı orduda Müslüman olanlarla ilgili kuralları ve ayrıcalıkları paylaştı.
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Başörtüsü kuralından yemekte domuz olduğu zaman neler yapılabildiğine, oruçtan ortak alanların kullanımına kadar tüm detayları anlattı.
İşte o video;
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