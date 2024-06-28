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Amerikan Ordusuyla İlgili Bilgiler Paylaşan Türk Bu Sefer de Orduda Müslümanlara Tanınan Ayrıcalıkları Anlattı

Amerikan Ordusuyla İlgili Bilgiler Paylaşan Türk Bu Sefer de Orduda Müslümanlara Tanınan Ayrıcalıkları Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 16:58

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ABD Ordusu'na katılan 'nurella640' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi ABD Ordusu ile ilgili bilgiler paylaşıyor ve merak edilen soruları yanıtlıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nurella640/vi...
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O kullanıcı orduda Müslüman olanlarla ilgili kuralları ve ayrıcalıkları paylaştı.

O kullanıcı orduda Müslüman olanlarla ilgili kuralları ve ayrıcalıkları paylaştı.

Başörtüsü kuralından yemekte domuz olduğu zaman neler yapılabildiğine, oruçtan ortak alanların kullanımına kadar tüm detayları anlattı.

Başörtüsü kuralından yemekte domuz olduğu zaman neler yapılabildiğine, oruçtan ortak alanların kullanımına kadar tüm detayları anlattı.

İşte o video;

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