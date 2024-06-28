5 Kasım’da Yapılacak Seçim İçin Karşı Karşıya Gelen Trump ve Biden Arasında İlginç Diyaloglar Yaşandı

Türkiye-Çekya Maçının Ardından Golüyle Konuşulan Cenk Tosun Almanya’da Reynmen ile Buluştu

Arda Güler'in Çekya Maçı Öncesi Çekilen Bir Videoda Maç Sonucunu Doğru Tahmin Ettiği Ortaya Çıktı

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