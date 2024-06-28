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5 Kasım’da Yapılacak Seçim İçin Karşı Karşıya Gelen Trump ve Biden Arasında İlginç Diyaloglar Yaşandı

5 Kasım’da Yapılacak Seçim İçin Karşı Karşıya Gelen Trump ve Biden Arasında İlginç Diyaloglar Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 10:43

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ABD’de başkanlık seçimleri öncesi adayların televizyon ekranında karşı karşıya geldiği program geçtiğimiz gün gerçekleştirildi ve programda ilginç diyaloglar yaşandı.

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Açıklamalarıyla birbirlerini alt etmeye çalışan ikili sadece siyaset değil özel hayata dair skandallarını da ortaya döktü.

Açıklamalarıyla birbirlerini alt etmeye çalışan ikili sadece siyaset değil özel hayata dair skandallarını da ortaya döktü.

Detayları burada paylaşmıştık;

Biden Trump’a “Sen enayi ve zavallının tekisin” dediği anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Biden Trump’a “Sen enayi ve zavallının tekisin” dediği anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o anlar;

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gmzebrkts

iyi olmus yiyin birbirinizi