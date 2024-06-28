5 Kasım’da Yapılacak Seçim İçin Karşı Karşıya Gelen Trump ve Biden Arasında İlginç Diyaloglar Yaşandı

ABD’de başkanlık seçimleri öncesi adayların televizyon ekranında karşı karşıya geldiği program geçtiğimiz gün gerçekleştirildi ve programda ilginç diyaloglar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklamalarıyla birbirlerini alt etmeye çalışan ikili sadece siyaset değil özel hayata dair skandallarını da ortaya döktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biden Trump’a “Sen enayi ve zavallının tekisin” dediği anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
iyi olmus yiyin birbirinizi