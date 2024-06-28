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ABD Başkan Adayları Karşı Karşıya: Biden'dan Trump'a "Eşini Aldattın" Suçlaması

ABD Başkan Adayları Karşı Karşıya: Biden'dan Trump'a "Eşini Aldattın" Suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 08:26

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adatı mevcut başkan Joe Biden televizyon ekranlarında karşı karşıya geldi. Münazaraya iki adayın da tutarsız açıklamaları damga vurdu. Joe Biden’ın bir soru karşısında söylediklerini kimse anlamazken, Trump mevcut başkan için “Bunun aklı gitmiş” ifadelerini kullandı. Biden ise Trump’ı eşini aldatmakla suçladı.

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ABD’de başkanlık seçimleri öncesi adayların televizyon ekranında karşı karşıya gelmesi ve açıklamalarıyla birbirlerini alt etmeye çalışması geleneği dün akşam yine sahnedeydi.

ABD’de başkanlık seçimleri öncesi adayların televizyon ekranında karşı karşıya gelmesi ve açıklamalarıyla birbirlerini alt etmeye çalışması geleneği dün akşam yine sahnedeydi.

Mevcut başkan Biden ile eski başkan Trump “düelloya” çıktı ve karşılıklı önemli açıklamalarda bulundu.

Mevcut başkan Biden ile eski başkan Trump “düelloya” çıktı ve karşılıklı önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerika’yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini söyledi ve kendisinin başkan olması durumunda Ukrayna’nın işgal edilmeyeceğini ifade etti.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerika’yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini söyledi ve kendisinin başkan olması durumunda Ukrayna’nın işgal edilmeyeceğini ifade etti.

Donald Trump ayrıca, ABD’nin mevcut göçmen politikasının da çok kötü olduğunu ve sınırları korumak için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Donald Trump ayrıca, ABD’nin mevcut göçmen politikasının da çok kötü olduğunu ve sınırları korumak için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Joe Biden ise Trump’ın kendisi hakkında açıklamalarının tamamen yalan olduğunu savundu ve İsrail’e destek verdi.

Joe Biden ise Trump’ın kendisi hakkında açıklamalarının tamamen yalan olduğunu savundu ve İsrail’e destek verdi.
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Ayrıca Biden, Trump’ı eşini aldatmakla suçladı ve “Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede” diye konuştu.

Ayrıca Biden, Trump’ı eşini aldatmakla suçladı ve “Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede” diye konuştu.

Biden ve Trump arasındaki düello sırasında sağlık hizmetleri konusundaki tartışmalar sırasında Başkan Biden’ın dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanması sonrasında söz alan Trump, “Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

Biden ve Trump arasındaki düello sırasında sağlık hizmetleri konusundaki tartışmalar sırasında Başkan Biden’ın dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanması sonrasında söz alan Trump, “Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

Başkan Biden’ın soruları karıştırdığı an 👇

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