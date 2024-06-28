ABD Başkan Adayları Karşı Karşıya: Biden'dan Trump'a "Eşini Aldattın" Suçlaması

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adatı mevcut başkan Joe Biden televizyon ekranlarında karşı karşıya geldi. Münazaraya iki adayın da tutarsız açıklamaları damga vurdu. Joe Biden’ın bir soru karşısında söylediklerini kimse anlamazken, Trump mevcut başkan için “Bunun aklı gitmiş” ifadelerini kullandı. Biden ise Trump’ı eşini aldatmakla suçladı.