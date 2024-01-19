Alper Gezeravcı'nın Uzay'a Fırlatılışını İzlerken Mehter Marşı Dinleyip Arkasından Su Döken Vatandaş

Dün gerçekleşen fırlatma ile Alper Gezeravcı, Türkiye'nin Uzay misyonunu gerçekleştiren ilk astronot oldu. Tüm Türkiye'nin ekranları başından takip ettiği o tarihi anda ise bir vatandaş Mehter Marşı açtı.
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Mehter Marşı açarak fırlatmayı takip eden vatandaş o anlarda da televizyonun önünden, Alper Gezeravcı'nın arkasından su döktü.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün fırlatılma anlarında Mehter Marşı açıp su döken o vatandaş ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte gündem olan o görüntüler: 👇
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