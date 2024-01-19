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Alper Gezeravcı'nın Uzay'a Fırlatılışını İzlerken Mehter Marşı Dinleyip Arkasından Su Döken Vatandaş

Alper Gezeravcı'nın Uzay'a Fırlatılışını İzlerken Mehter Marşı Dinleyip Arkasından Su Döken Vatandaş

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 14:49

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Dün gerçekleşen fırlatma ile Alper Gezeravcı, Türkiye'nin Uzay misyonunu gerçekleştiren ilk astronot oldu. Tüm Türkiye'nin ekranları başından takip ettiği o tarihi anda ise bir vatandaş Mehter Marşı açtı.

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Mehter Marşı açarak fırlatmayı takip eden vatandaş o anlarda da televizyonun önünden, Alper Gezeravcı'nın arkasından su döktü.

Mehter Marşı açarak fırlatmayı takip eden vatandaş o anlarda da televizyonun önünden, Alper Gezeravcı'nın arkasından su döktü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün fırlatılma anlarında Mehter Marşı açıp su döken o vatandaş ise sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün fırlatılma anlarında Mehter Marşı açıp su döken o vatandaş ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte gündem olan o görüntüler: 👇

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