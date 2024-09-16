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Almanya’da Bir İlk: At Başlı Değnek Biniciliği Şampiyonası Düzenlendi

Almanya’da Bir İlk: At Başlı Değnek Biniciliği Şampiyonası Düzenlendi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 19:05

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Almanya'da ilk kez at başlı değnek biniciliği şampiyonası düzenledi.Yüzlerce katılımcı, tahta sopalı atlarına binerek engelli koşu ve at terbiyesi branşlarında yarıştı.

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Etkinlik, birçok eleştirmenin sert yorumları ve sosyal medyada karşılaşılan zorbalık ve kadın düşmanı yorumlarına maruz kaldı.

Etkinlik, birçok eleştirmenin sert yorumları ve sosyal medyada karşılaşılan zorbalık ve kadın düşmanı yorumlarına maruz kaldı.

Finlandiya'da 11 kez düzenlenen bu şampiyona, Almanya'da ilk kez yapılarak tarihe geçti.

Şampiyonanın katılımcılarından biri, “Çok fazla nefret söylemi ile karşılaşıyoruz ama sonrasında topluluk içerisinde birbirimize kenetleniyoruz” diyerek yaşanan olumsuzluklara rağmen katılımcıların birbirlerini desteklediklerini ifade etti.

Şampiyonanın katılımcılarından biri, “Çok fazla nefret söylemi ile karşılaşıyoruz ama sonrasında topluluk içerisinde birbirimize kenetleniyoruz” diyerek yaşanan olumsuzluklara rağmen katılımcıların birbirlerini desteklediklerini ifade etti.

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