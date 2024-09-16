Almanya’da Bir İlk: At Başlı Değnek Biniciliği Şampiyonası Düzenlendi

Almanya'da ilk kez at başlı değnek biniciliği şampiyonası düzenledi.Yüzlerce katılımcı, tahta sopalı atlarına binerek engelli koşu ve at terbiyesi branşlarında yarıştı.
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Etkinlik, birçok eleştirmenin sert yorumları ve sosyal medyada karşılaşılan zorbalık ve kadın düşmanı yorumlarına maruz kaldı.
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Şampiyonanın katılımcılarından biri, “Çok fazla nefret söylemi ile karşılaşıyoruz ama sonrasında topluluk içerisinde birbirimize kenetleniyoruz” diyerek yaşanan olumsuzluklara rağmen katılımcıların birbirlerini desteklediklerini ifade etti.
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