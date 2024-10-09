Görüş Bildir
Haberler
Video
Alman Polisinin Konuşmacı Olarak Katılacağı Kampı Dağıttığını Öğrenen Greta Thunberg Duruma Tepki Gösterdi

Alman Polisinin Konuşmacı Olarak Katılacağı Kampı Dağıttığını Öğrenen Greta Thunberg Duruma Tepki Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 22:34

İçerik Devam Ediyor

İklim aktivisti olarak hayatımıza giren Greta Thunberg, hemen hemen pek çok toplumsal konuda fikirlerini cesurca ifade ediyor ve pek çok eylemde yerini alıyor. Greta bir süredir Filistin meselesi ile ilgili gerçekleştirilen eylemlere katılıyor ve bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dortmund’daki Filistin destekçisi öğrencilerin kampında konuşma yapacak olan Thundberg, bu haberi alan Alman polisinin Greta gelmeden önce kampı dağıttığını ve kendisinin de eğer oraya giderse tutuklanacağını öğrendi.

Dortmund’daki Filistin destekçisi öğrencilerin kampında konuşma yapacak olan Thundberg, bu haberi alan Alman polisinin Greta gelmeden önce kampı dağıttığını ve kendisinin de eğer oraya giderse tutuklanacağını öğrendi.

Alman polisinin, İsrail'in çocukları bombalamayı bırakmasını söylemenin antisemitizm olduğunu iddia ettiğini söyleyen Greta "Susmayacağız” dedi.

Alman polisinin, İsrail'in çocukları bombalamayı bırakmasını söylemenin antisemitizm olduğunu iddia ettiğini söyleyen Greta "Susmayacağız” dedi.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın