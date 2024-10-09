Alman Polisinin Konuşmacı Olarak Katılacağı Kampı Dağıttığını Öğrenen Greta Thunberg Duruma Tepki Gösterdi

İklim aktivisti olarak hayatımıza giren Greta Thunberg, hemen hemen pek çok toplumsal konuda fikirlerini cesurca ifade ediyor ve pek çok eylemde yerini alıyor. Greta bir süredir Filistin meselesi ile ilgili gerçekleştirilen eylemlere katılıyor ve bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.