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Alev Alatlı'nın O Sözleri Yeniden Gündem Oldu: 'Her Yasal Hak Helal Değildir'

Alev Alatlı'nın O Sözleri Yeniden Gündem Oldu: 'Her Yasal Hak Helal Değildir'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 14:51

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Yazar Alev Alatlı, bugün hayatını kaybetti. Ünlü yazarın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesini ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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Alev Alatlı'nın hayatını kaybetmesinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Alatlı o konuşmasını yalarken salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu görülüyor.

Alev Alatlı'nın hayatını kaybetmesinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Alatlı o konuşmasını yalarken salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu görülüyor.

Alatlı o konuşmasında ise, "Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz" demişti.

Alatlı o konuşmasında ise, "Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz" demişti.

'Aslolan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Aslolan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz. Suriçi ile Kobani’nin arasına çizgi çekmek 1. Dünya Savaşı galiplerinin yasal hakkıdır belki. Ama helal değildir. Keza iflas eden kardeşinizin haraç meraç satışa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir. İmar ruhsatı olan bir müteahhit şehrin ufkuna tecavüz ederken yasal olarak suçsuzdur ama yaptığı iş helal değildir. Yeni ve çok daha ucuz bir enerji türünün pazara girmesini önlemek üzere üretim haklarını satın alan ve dümen altı eden bir petrol şirketi yasal olarak suçsuzdur. Ama yaptığı iş helal değildir. Keza raf ömrünü uzatmak için ekmeğin içine kanserojen madde koyan fırıncı yaptığı formülü ambalajın üzerine koyduğu için yasaldır, dolayısıyla suçsuzdur ama yaptığı iş helal değildir. Ve son olarak bir kalem darbesiyle atar ergenleri, lümpen ergenleri sokağa döken yazar; alevler afakı sardığında suç mahallinde değilse, olayları evinden seyrettiğini ispat edebiliyorsa yasal olarak suçsuzdur. Ama helal değildir yaptığı.'

İşte Alev Alatlı'nın o konuşması: 👇

Alev Alatlı Kimdir?

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