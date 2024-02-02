Alev Alatlı'nın O Sözleri Yeniden Gündem Oldu: 'Her Yasal Hak Helal Değildir'

Yazar Alev Alatlı, bugün hayatını kaybetti. Ünlü yazarın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesini ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alev Alatlı'nın hayatını kaybetmesinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Alatlı o konuşmasını yalarken salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu görülüyor.
Alatlı o konuşmasında ise, "Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz" demişti.
İşte Alev Alatlı'nın o konuşması: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda