Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Alev Alatlı Kimdir? Yazar Alev Alatlı'nın Hayatı ve Kitapları

Alev Alatlı Kimdir? Yazar Alev Alatlı'nın Hayatı ve Kitapları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.02.2024 - 14:41

2014 yılında Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Alev Alatlı, hayatını kaybetti. Vefatının ardından, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atanan ünlü yazarın çalışmaları merak edildi. Peki, Alev Alatlı kimdir? 

İşte, Alev Alatlı hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Alev Alatlı Kimdir?

Alev Alatlı Kimdir?

Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Alatlı askeri bir ateşiydi. Alatlı babasının görevi nedeniyle lise eğitimini Tokyo'da tamamladı.

Alev Alatlı'nın Eğitim Hayatı

Alev Alatlı'nın Eğitim Hayatı

Alev Alatlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi & İstatistik bölümünden mezun oldu. Daha sonra Fulbright bursunu kazandı ve  ABD, Vanderbilt Üniversitesi'nden Ekonomi & Ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Burada felsefe eğitimi de almaya başladı. Doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de tamamladı. 

Doktoradan sonra İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974 yılında ise Türkiye'ye döndü.

Alev Alatlı'nın Kariyeri

Alev Alatlı'nın Kariyeri

Alev Alatlı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist görevini üstlendi. 

Alatlı, California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Bir dönem Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte 'Bizim English' adlı dergiyi çıkardı. Kariyeri boyunca pek çok çalışmaya imza atan Alatlı, Türk Yazarlar Kooperatifi'nde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak da görev aldı. 

Filistin davasını duyurmak adına yaptığı çalışmalarla 1986 yılında Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından 'Özgürlük Madalyası' ile onurlandırıldı. 

2006 yılında Rusya'da gerçekleştirilen Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 2014 yılında ise edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı. 

Alev Alatlı, önce 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi ve daha sonra 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı.

Alev Alatlı'nın Kitapları

Alev Alatlı'nın Kitapları

  • Yaseminler Tüter Mi Hala? (Ocak 1985)

  • İşkenceci (Aralık 1986)

  • Kadere Karşı Koy A.Ş. (1995)

  • Viva La Muerte (Yaşasın ölüm) / Or'da Kimse Var mı? (1992)

  • 'Nuke' Türkiye / Or'da Kimse Var mı? (1993)

  • Valla Kurda Yedirdin Beni / Or'da Kimse Var mı? (1993)

  • O.K. Musti Türkiye Tamamdır / Or'da Kimse Var mı? (1994)

  • Beyaz Türkler Küstüler / Or'da Kimse Var mı? (2013)

  • Kabus / Schrödinger'in Kedisi 1 (2001)

  • Rüya / Schrödinger'in Kedisi 2 (2002)

  • Aydınlanma Değil, Merhamet! / Gogol'un İzinde 1 (2005)

  • Dünya Nöbeti / Gogol'un İzinde 2 (2007)

  • Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! / Gogol'un İzinde 3 (2008)

Alev Alatlı Neden Öldü?

Alev Alatlı Neden Öldü?

Alev Alatlı, 2 Şubat 2024 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ekonomist ve yazarın bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 

Alev Alatlı'nın vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?