Alev Alatlı Kimdir? Yazar Alev Alatlı'nın Hayatı ve Kitapları

Alev Alatlı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist görevini üstlendi.

Alatlı, California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Bir dönem Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte 'Bizim English' adlı dergiyi çıkardı. Kariyeri boyunca pek çok çalışmaya imza atan Alatlı, Türk Yazarlar Kooperatifi'nde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak da görev aldı.

Filistin davasını duyurmak adına yaptığı çalışmalarla 1986 yılında Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından 'Özgürlük Madalyası' ile onurlandırıldı.

2006 yılında Rusya'da gerçekleştirilen Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 2014 yılında ise edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

Alev Alatlı, önce 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi ve daha sonra 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı.