article/comments
article/share
Haberler
Video
Akan Trafiği Durdurup Anne Ördeğin Yavrularını Karşıya Geçirmesine Yardım Eden Kadın Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 08:43

İçerik Devam Ediyor

Bazı olaylar var ki bu olayların yalnızca ülkemizde olacağından eminiz. Örneğin akan bir trafiği durdurup ördek ailesinin karşıda karşıya geçmesine yardım etmek gibi

'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyiz.

İstanbul'da bir kadın, yavrularını karşıdan karşıya geçirmek isteyen anne ördeğe yardım etti ve akan trafiği durdurdu. O anlar kameraya yansıyınca, tüm dünyada da viral oldu.

Kaynak: İzmir Geyik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçimizi ısıtan görüntüler...

Akan trafikte aracından inip ördek ailesine yardım eden kadın, hepimizin içini ısıtmayı başardı. Kısa sürede ülkemizde viral olan bu video, yabancı hesaplar tarafından da paylaşıldı. 

Gelen yorumlar da birbirinden farklı olmadı.

"İstanbul'da bir Türk kadın, yavrularıyla yolu geçmeye çalışan bir ördeğe yardım etmek için trafiği durdurdu. Türk halkı nazik yüreklere sahip ve bu, bugün X'teki en iyi video."

twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
12
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın