onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
9 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

9 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 20:15

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Zeyrek'in ölümü sonrası başhekim hastane önünde açıklama yaptı.

Tatilcilerin gözdesi Çeşme, Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Çeşme'deki bir pastanede ilginç tuvalet kavgası çıktı. Kavgada, 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı.

Tatilcilerin gözdesi Çeşme, Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Çeşme'deki bir pastanede ilginç tuvalet kavgası çıktı. Kavgada, 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı.

Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da yer alıyordu.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da yer alıyordu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen hakkında yapılan açıklamada ''Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır' ifadeleri kullanıldı.

Arabalar… Türkiye’de sadece ulaşım aracı değil; özgürlük, statü, aile ve hatta kimlik meselesi. Hani derler ya “At, avrat, silah”… Bugün bu üçlüye gönül rahatlığıyla “araba”yı da ekleyebiliriz. Çünkü arabamız bizim modern atımız, mahremiyet alanımız, güç ve kontrol simgemiz.

Arabalar… Türkiye’de sadece ulaşım aracı değil; özgürlük, statü, aile ve hatta kimlik meselesi. Hani derler ya “At, avrat, silah”… Bugün bu üçlüye gönül rahatlığıyla “araba”yı da ekleyebiliriz. Çünkü arabamız bizim modern atımız, mahremiyet alanımız, güç ve kontrol simgemiz.

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Roland-Garros Finali'ni izlemeye biricik aşkı Hakan Sabancı'yla giden Hande Erçel, bu sefer de Paris'e uçmuştu. Hande Erçel'in Roland-Garros kombini geçtiğimiz seneki Wimbledon Turnuvası'na kıyasla çok daha vasat bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Roland-Garros Finali'ni izlemeye biricik aşkı Hakan Sabancı'yla giden Hande Erçel, bu sefer de Paris'e uçmuştu. Hande Erçel'in Roland-Garros kombini geçtiğimiz seneki Wimbledon Turnuvası'na kıyasla çok daha vasat bulundu.

Kombinin toplam fiyatı ise resmen dudak uçuklattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon oldu.

2025 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon oldu.

Münih'teki Allianz Arena'da oynanan maçın 21. dakikasında Martin Zubimendi, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım geldi.

Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım geldi.

Olaya ilişkin ''ihmal var'' diyen Zeyrek, “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.

Star Tv'de yayınlanan "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" gündüz kuşağının takip edilen programları arasında yer alıyor. Hafta için her gün yayınlanan programda zaman zaman dikkat çeken anlar yaşanıyor.

Star Tv'de yayınlanan "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" gündüz kuşağının takip edilen programları arasında yer alıyor. Hafta için her gün yayınlanan programda zaman zaman dikkat çeken anlar yaşanıyor.

Canlı yayınlanan yapımdan yine dikkat çeken bir kesit ortaya çıktı. Konuklardan birinin eşine ağır küfür ettiği anlar sansürlenmedi ve izleyiciler tarafından duyuldu.

İlişkilerde tanışma evresindeki mükemmellik, sıradanlaşma ve bitiş evrelerine odaklanan İlk ve Son dizisi ilk iki sezonuyla unutulmaz yapımlar arasındaki yerini almıştı.

İlişkilerde tanışma evresindeki mükemmellik, sıradanlaşma ve bitiş evrelerine odaklanan İlk ve Son dizisi ilk iki sezonuyla unutulmaz yapımlar arasındaki yerini almıştı.

İlk sezonunda Barış ve Deniz, ikinci sezonunda Cihan ve Nilüfer'in hikayelerine odaklanan İlk ve Son'un senaristi Hakan Bonomo müjdeyi verdi. İlk ve Son'un üçüncü sezonu geliyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz gün A Haber'de yayınlanan programın konuklarından biri emekli büyükelçi Uluç Özülkerdi.

Geçtiğimiz gün A Haber'de yayınlanan programın konuklarından biri emekli büyükelçi Uluç Özülkerdi.

Özülker düşüncelerini aktarırken önce sözlerine müdahale edildi, sonra da ani bir şekilde yayından alındı ve söz AKP İstanbul milletvekili Hulusi Şentürk'e verildi.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip sıcak havalarda kendini denize atan milyonların paylaştığı ilginç görüntüler sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip sıcak havalarda kendini denize atan milyonların paylaştığı ilginç görüntüler sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

Ancak bir görüntü var ki sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Plajda havlusuna uzanıp kitap okuyan sosyal medya kullanıcısının başlattığı tartışmada şimdi söz sizde: Plajda kitap okunur mu, yoksa okunmaz mı?

Influencer Sibil Çetinkaya'yla geçtiğimiz şubat ayında ayrılan ondan sonra da kendi kabuğuna çekilen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yaza hızlı girdi.

Influencer Sibil Çetinkaya'yla geçtiğimiz şubat ayında ayrılan ondan sonra da kendi kabuğuna çekilen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yaza hızlı girdi.

Influencer'lardan devam etmeye karar veren Özyıldız, Bodrum Edition'da bir başka influencer'la dans ederken yakalandı ve mekandan el ele çıktıkları öğrenildi.

Özellikle son dönemde yaptırdığı estetik ameliyatlarla ve büyük değişimiyle gündem olan modacı Gülşah Saraçoğlu, havaalanında hayatının şokunu yaşadı.

Özellikle son dönemde yaptırdığı estetik ameliyatlarla ve büyük değişimiyle gündem olan modacı Gülşah Saraçoğlu, havaalanında hayatının şokunu yaşadı.

Estetik ameliyatlar sebebiyle yüzünde büyük değişimler yaşayan Gülşah Saraçoğlu’nun pasaport kontrolü sırasında çekilen fotoğrafıyla estetik olduğu için pasaportundaki fotoğrafı uyuşmadı.

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever" filmi 2011 yılında vizyona girmişti. Kısa sürede inanılmaz bir ses getiren yapım geniş bir kitlenin favori yerli aşk filmleri arasında yer almıştı.

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever" filmi 2011 yılında vizyona girmişti. Kısa sürede inanılmaz bir ses getiren yapım geniş bir kitlenin favori yerli aşk filmleri arasında yer almıştı.

2020 yılında da serinin ikinci filmi bambaşka isimlerle karşımıza çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk filmdeki eski kadro yeni yapımda geri dönüyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin senaryosuysa epey şaşırttı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin enerjik sesi ve sahne şovlarının aranan ismi Ece Seçkin, hem müzikleriyle hem de iddialı tarzıyla gündeme damgasını vuruyor. Bir yandan dans ettiren şarkılarıyla listeleri sallarken, diğer yandan sahne kıyafetleriyle magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Ece Seçkin'in dekoltesi dillere düşmekten kaçamadı.

Pop müziğin enerjik sesi ve sahne şovlarının aranan ismi Ece Seçkin, hem müzikleriyle hem de iddialı tarzıyla gündeme damgasını vuruyor. Bir yandan dans ettiren şarkılarıyla listeleri sallarken, diğer yandan sahne kıyafetleriyle magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Ece Seçkin'in dekoltesi dillere düşmekten kaçamadı.

Son konserlerinde tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sosyal medyada gündeme gelen Seçkin, son kostüm tercihine yapılan bir eleştiriye cevap verdi.

Survivor'da 13 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesi heyecan doruklara ulaştı. Finalist olmak için yarışan yarışmacılar dün ailelerinden gelen mesajları dinledi.

Survivor'da 13 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesi heyecan doruklara ulaştı. Finalist olmak için yarışan yarışmacılar dün ailelerinden gelen mesajları dinledi.

Sezon boyunca Batuhan'la iş birliği yaptığı ve ona destek olduğu iddia edilen Ayşe'nin annesinin 'prangalı' mesajı dikkatlerden kaçmadı.

Hapishanede anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan'ın 29,5 kiloya düşmesinin ardından Özden Cerrahoğlu eski günlerin hatırına desteğini esirgemedi.

Hapishanede anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan'ın 29,5 kiloya düşmesinin ardından Özden Cerrahoğlu eski günlerin hatırına desteğini esirgemedi.

İşte Benim Stilim programında yarıştıktan sonra can ciğer olan Özden Cerrahoğlu ve Nihal Candan dostluğu büyük bir kavgayla bitmişti. Yaşananların ardından Özden, 'İnsanlar sorgulamış olabilirler ama Nihal ile arkadaşlığım gerçekti. O ‘ağlamalı-gülmeli’ haller de öyle. Çok kötü bir şey yaşadık. Birbirimize çok kırıldık ve artık geri dönüşü yok. Aramızdaki arkadaşlık bitti.' demiş kısa bir süre sonra da 'Karmam seni mahvedecek, ben o günü bekliyorum.' açıklamasında bulunmuştu. Özden'in doğum gününde Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklanmış ve olayı bilenler karma etkisine dikkat çekmişti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Reynmen'in annesinden göndermeli paylaşımlar başlayınca gelini Emire Cansu'yla da arası bozuldu. Nasibe Yılmaz'ın gelinin kendisini engellediği ortaya çıktı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Reynmen'in annesinden göndermeli paylaşımlar başlayınca gelini Emire Cansu'yla da arası bozuldu. Nasibe Yılmaz'ın gelinin kendisini engellediği ortaya çıktı.

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin dansını ahlaksız olarak nitelendirdiğinden beri anne-oğul arasındaki gerilim dinmedi bildiğiniz gibi. Nasibe Yılmaz'a ve açıklamalarına bir tepki ise gelini Emire Cansu'dan gelmişti. Hadise'nin Yılmaz'ın yorumunun ardından konuk olduğu YouTube kanalında özür dilese de yine sözleriyle tepki çekmeye devam eden Nasibe Yılmaz'a ilk darbe oğlundan gelmişti.

Aksiyon sahneleri, kostümleri ve tarihi atmosferiyle çok konuşulan Kuruluş Osman'daki performansıyla takdir toplayan Burak Özçivit zaman zaman yurt dışında katıldığı etkinlikler, reklam anlaşmaları ve geliriyle gündeme düşüyor.

Aksiyon sahneleri, kostümleri ve tarihi atmosferiyle çok konuşulan Kuruluş Osman'daki performansıyla takdir toplayan Burak Özçivit zaman zaman yurt dışında katıldığı etkinlikler, reklam anlaşmaları ve geliriyle gündeme düşüyor.

Özçivit son olarak gayrimenkul imparatorluğuyla manşetlere yerleşti. Gazetemagazin'in özel haberine göre, 1 milyar TL'lik servete sahip olan isim X'te goygoy malzemesi çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci kişiliğiyle tanıdığımız İrfan Değirmenci, her yıl Haziran ayında kutlanan LGBTİQ+ Onur Ayı için destek paylaşımı yaptı.

Gazeteci kişiliğiyle tanıdığımız İrfan Değirmenci, her yıl Haziran ayında kutlanan LGBTİQ+ Onur Ayı için destek paylaşımı yaptı.

@plus90_official adlı Instagram sayfasına konuşan başarılı gazeteci İrfan Değirmenci, kimliğini açıkladıktan sonra maruz kaldığı linçleri hatırlatarak konu hakkında kimsenin iyi ya da kötü söz sahibi olmadığına dikkat çekti. “LGBTİ+ kimliğimize sahip çıkıyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın