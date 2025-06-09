9 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
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Tatilcilerin gözdesi Çeşme, Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Çeşme'deki bir pastanede ilginç tuvalet kavgası çıktı. Kavgada, 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı.
Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da yer alıyordu.
Arabalar… Türkiye’de sadece ulaşım aracı değil; özgürlük, statü, aile ve hatta kimlik meselesi. Hani derler ya “At, avrat, silah”… Bugün bu üçlüye gönül rahatlığıyla “araba”yı da ekleyebiliriz. Çünkü arabamız bizim modern atımız, mahremiyet alanımız, güç ve kontrol simgemiz.
ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.
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Geçtiğimiz günlerde Roland-Garros Finali'ni izlemeye biricik aşkı Hakan Sabancı'yla giden Hande Erçel, bu sefer de Paris'e uçmuştu. Hande Erçel'in Roland-Garros kombini geçtiğimiz seneki Wimbledon Turnuvası'na kıyasla çok daha vasat bulundu.
2025 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta penaltılarla 5-3 yenen Portekiz şampiyon oldu.
Evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten ilk paylaşım geldi.
Star Tv'de yayınlanan "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" gündüz kuşağının takip edilen programları arasında yer alıyor. Hafta için her gün yayınlanan programda zaman zaman dikkat çeken anlar yaşanıyor.
İlişkilerde tanışma evresindeki mükemmellik, sıradanlaşma ve bitiş evrelerine odaklanan İlk ve Son dizisi ilk iki sezonuyla unutulmaz yapımlar arasındaki yerini almıştı.
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Geçtiğimiz gün A Haber'de yayınlanan programın konuklarından biri emekli büyükelçi Uluç Özülkerdi.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip sıcak havalarda kendini denize atan milyonların paylaştığı ilginç görüntüler sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.
Influencer Sibil Çetinkaya'yla geçtiğimiz şubat ayında ayrılan ondan sonra da kendi kabuğuna çekilen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, yaza hızlı girdi.
Özellikle son dönemde yaptırdığı estetik ameliyatlarla ve büyük değişimiyle gündem olan modacı Gülşah Saraçoğlu, havaalanında hayatının şokunu yaşadı.
Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever" filmi 2011 yılında vizyona girmişti. Kısa sürede inanılmaz bir ses getiren yapım geniş bir kitlenin favori yerli aşk filmleri arasında yer almıştı.
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Pop müziğin enerjik sesi ve sahne şovlarının aranan ismi Ece Seçkin, hem müzikleriyle hem de iddialı tarzıyla gündeme damgasını vuruyor. Bir yandan dans ettiren şarkılarıyla listeleri sallarken, diğer yandan sahne kıyafetleriyle magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Ece Seçkin'in dekoltesi dillere düşmekten kaçamadı.
Survivor'da 13 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesi heyecan doruklara ulaştı. Finalist olmak için yarışan yarışmacılar dün ailelerinden gelen mesajları dinledi.
Hapishanede anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Nihal Candan'ın 29,5 kiloya düşmesinin ardından Özden Cerrahoğlu eski günlerin hatırına desteğini esirgemedi.
Uzun süredir sessizliğini koruyan Reynmen'in annesinden göndermeli paylaşımlar başlayınca gelini Emire Cansu'yla da arası bozuldu. Nasibe Yılmaz'ın gelinin kendisini engellediği ortaya çıktı.
Aksiyon sahneleri, kostümleri ve tarihi atmosferiyle çok konuşulan Kuruluş Osman'daki performansıyla takdir toplayan Burak Özçivit zaman zaman yurt dışında katıldığı etkinlikler, reklam anlaşmaları ve geliriyle gündeme düşüyor.
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Gazeteci kişiliğiyle tanıdığımız İrfan Değirmenci, her yıl Haziran ayında kutlanan LGBTİQ+ Onur Ayı için destek paylaşımı yaptı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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