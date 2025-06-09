Plajda Kitap Okunur mu, Okunmaz mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışmada Son Söz Sizde!
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip sıcak havalarda kendini denize atan milyonların paylaştığı ilginç görüntüler sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Ancak bir görüntü var ki sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Plajda havlusuna uzanıp kitap okuyan sosyal medya kullanıcısının başlattığı tartışmada şimdi söz sizde: Plajda kitap okunur mu, yoksa okunmaz mı?
İşte, başlıyoruz...
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Tartışmayı başlatan, Melisa Saygı adlı kullanıcının sahilden paylaştığı görüntüler oldu.
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"Hayatına karışma hastalığı" 👇
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Tabii kitabı yorgan altında fener ışığında bile okuyanlar da var bu hayatta... 👇
Şimdi söz sizde: Plajda kitap okunur mu, okunmaz mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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