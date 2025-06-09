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Plajda Kitap Okunur mu, Okunmaz mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışmada Son Söz Sizde!

Plajda Kitap Okunur mu, Okunmaz mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışmada Son Söz Sizde!

Kitap
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.06.2025 - 18:32

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip sıcak havalarda kendini denize atan milyonların paylaştığı ilginç görüntüler sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Ancak bir görüntü var ki sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Plajda havlusuna uzanıp kitap okuyan sosyal medya kullanıcısının başlattığı tartışmada şimdi söz sizde: Plajda kitap okunur mu, yoksa okunmaz mı?

İşte, başlıyoruz...

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Tartışmayı başlatan, Melisa Saygı adlı kullanıcının sahilden paylaştığı görüntüler oldu.

Tartışmayı başlatan, Melisa Saygı adlı kullanıcının sahilden paylaştığı görüntüler oldu.
twitter.com

@tasralifilozof_ adlı X hesabından yaptığı paylaşımda, İsmet Özel'in Erbain 'Kırk Yılın Şiirleri' adlı kitabını okuduğu ve bir yandan bira içtiği görülen kullanıcıya binlerce kişi yanıt verdi. Kimileri kitap seçimine takıldı, kimileri ise plajda kitap okunur mu okunmaz mı tartışmasına dahil oldu. 

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının o yorumlarına bir kez de birlikte göz atalım! Tabii bu tartışmaya son sözü söylemeyi de unutmayın ve ankete katılın👇

İnsanlar, hayatı Instagram'da estetik dursun diye yaşıyor!👇

İnsanlar, hayatı Instagram'da estetik dursun diye yaşıyor!👇
twitter.com

Kime göre saçma peki?👇

Kime göre saçma peki?👇
twitter.com

Yan şezlongdan da cevap gecikmedi! 👇

"Maalesef çok yapaysın..." diyen de oldu!👇

"Maalesef çok yapaysın..." diyen de oldu!👇
twitter.com
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Sahi, siz ne yapıyorsunuz sahilde saatlerce?👇

Sahi, siz ne yapıyorsunuz sahilde saatlerce?👇
twitter.com

Kitabın aslında ne amaçla kullanıldığını da öğrenmiş olduk!👇

Kitabın aslında ne amaçla kullanıldığını da öğrenmiş olduk!👇
twitter.com

Sizin için durum farklı olabilir tabii... 👇

Sizin için durum farklı olabilir tabii... 👇
twitter.com

Hayat herkese farklı diyorsunuz yani... 👇

Hayat herkese farklı diyorsunuz yani... 👇
twitter.com

"Hayatına karışma hastalığı" 👇

"Hayatına karışma hastalığı" 👇
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Tabii kitabı yorgan altında fener ışığında bile okuyanlar da var bu hayatta... 👇

Tabii kitabı yorgan altında fener ışığında bile okuyanlar da var bu hayatta... 👇
twitter.com

Şimdi söz sizde: Plajda kitap okunur mu, okunmaz mı?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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