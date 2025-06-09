Plajda Kitap Okunur mu, Okunmaz mı? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Tartışmada Son Söz Sizde!

@tasralifilozof_ adlı X hesabından yaptığı paylaşımda, İsmet Özel'in Erbain 'Kırk Yılın Şiirleri' adlı kitabını okuduğu ve bir yandan bira içtiği görülen kullanıcıya binlerce kişi yanıt verdi. Kimileri kitap seçimine takıldı, kimileri ise plajda kitap okunur mu okunmaz mı tartışmasına dahil oldu.

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının o yorumlarına bir kez de birlikte göz atalım! Tabii bu tartışmaya son sözü söylemeyi de unutmayın ve ankete katılın👇