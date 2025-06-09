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Çeşme'de İlginç Tuvalet Kavgası: Çalışanın Burnunu Isırarak Kopardı

Çeşme'de İlginç Tuvalet Kavgası: Çalışanın Burnunu Isırarak Kopardı

Kavga Çeşme
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 17:33

Tatilcilerin gözdesi Çeşme, Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Çeşme'deki bir pastanede ilginç tuvalet kavgası çıktı. Kavgada, 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Pastaneden sokağa taşan kavganın sonu emniyette bitti. Kavga anı ise yurttaş tarafından kayda alındı.

Pastaneden sokağa taşan kavganın sonu emniyette bitti. Kavga anı ise yurttaş tarafından kayda alındı.

Olay, Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı. Yaralanan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı. Yaralanan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan beş kişiyi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K., kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin görüntüler:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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