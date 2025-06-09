Çeşme'de İlginç Tuvalet Kavgası: Çalışanın Burnunu Isırarak Kopardı
Tatilcilerin gözdesi Çeşme, Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Çeşme'deki bir pastanede ilginç tuvalet kavgası çıktı. Kavgada, 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pastaneden sokağa taşan kavganın sonu emniyette bitti. Kavga anı ise yurttaş tarafından kayda alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanının burnunu ısırarak kopardı. Yaralanan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin görüntüler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın