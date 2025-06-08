Yoğun Bakımda Tedavi Gören Ferdi Zeyrek’in Son Sağlık Durumu Açıklandı

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, son yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu süreç çok dinamik bir süreç, her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında. 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Bunun dışında bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.

Süreç zorlu bir süreç, büyük bir hasar. Uzunca bir süre hipoksik (dokulardaki oksijen yetersizliği) kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir: Biz hasta için tüm ekip şu an sürekli çalışıyor, 24 saat ve tüm Türkiye’den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahisi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için.'