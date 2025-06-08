Yoğun Bakımda Tedavi Gören Ferdi Zeyrek’in Son Sağlık Durumu Açıklandı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmasının üzerinde 48 saat geçti. Zeyrek’in, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde süren tedavisine ilişkin başhekimden yeni açıklama geldi. Zeyrek’e diyaliz tedavisi uygulandığı da açıklandı.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.
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Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı açıklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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