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Yoğun Bakımda Tedavi Gören Ferdi Zeyrek’in Son Sağlık Durumu Açıklandı

Yoğun Bakımda Tedavi Gören Ferdi Zeyrek’in Son Sağlık Durumu Açıklandı

Mersin Elektrik Belediye Başkanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 01:01

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmasının üzerinde 48 saat geçti.  Zeyrek’in, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde süren tedavisine ilişkin başhekimden yeni açıklama geldi. Zeyrek’e diyaliz tedavisi uygulandığı da açıklandı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

Kalbi duran Zeyrek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek’in durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Aradan geçen 48 saate rağmen uzmanlar sürecin kritik olduğunun altını çizdi.

Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı açıklandı.

Yoğun bakım ünitesinde kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek amacıyla ECMO cihazına bağlanan Zeyrek’e, ayrıca böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi de uygulandığı açıklandı.

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, son yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 

“Bu süreç çok dinamik bir süreç, her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında. 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Bunun dışında bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.

Süreç zorlu bir süreç, büyük bir hasar. Uzunca bir süre hipoksik (dokulardaki oksijen yetersizliği) kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir: Biz hasta için tüm ekip şu an sürekli çalışıyor, 24 saat ve tüm Türkiye’den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahisi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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