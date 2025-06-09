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Travmalarınızın Tetiklenmesine Hazır Olun: İlk ve Son'un 3. Sezonu Geliyor!

Travmalarınızın Tetiklenmesine Hazır Olun: İlk ve Son'un 3. Sezonu Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 08:54

İlişkilerde tanışma evresindeki mükemmellik, sıradanlaşma ve bitiş evrelerine odaklanan İlk ve Son dizisi ilk iki sezonuyla unutulmaz yapımlar arasındaki yerini almıştı. İlk sezonunda Barış ve Deniz, ikinci sezonunda Cihan ve Nilüfer'in hikayelerine odaklanan İlk ve Son'un senaristi Hakan Bonomo müjdeyi verdi. İlk ve Son'un üçüncü sezonu geliyor!

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Bir ilişkinin evrelerini gözler önüne seren İlk ve Son, ilk iki sezonuyla adeta travmalarımızı tetiklemişti.

Bir ilişkinin evrelerini gözler önüne seren İlk ve Son, ilk iki sezonuyla adeta travmalarımızı tetiklemişti.

Mükemmel başlayan ilişkilerin sıradanlaşması ve sona ermesini usta bir biçimde anlatan İlk ve Son, 'bitti' dedikten sonra da aşkın insanda neler bıraktığını gözler önüne sermişti. Pek çok kişi için öylesine izleyebilmek bile derin bir etki yarattı kısacası.

İlk sezonunda Barış ve Deniz'in hikayelerinin anlatıldığı İlk ve Son'da, ikinci sezon Cihan ve Nilüfer'in hikayesine tanık olmuştuk.

İlk sezonunda Barış ve Deniz'in hikayelerinin anlatıldığı İlk ve Son'da, ikinci sezon Cihan ve Nilüfer'in hikayesine tanık olmuştuk.

'Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır' diyerek izlediğimiz her iki sezonun da etkisi öyle büyük oldu ki hala X'te gezerken ansızın dizinin herhangi bir sahnesine şahit olabilirsiniz. Bu kadar sevilmişken de dizinin senaristi Hakan Bonomo'dan beklenen haber sonunda geldi.

Hakan Bonomo, İlk ve Son'un üçüncü sezonunu duyurdu!

Hakan Bonomo, İlk ve Son'un üçüncü sezonunu duyurdu!

2016-2026 yılları arasında geçecek yeni hikayede Güneş ve Serkan'ın aşkına tanık olacağız. Bakalım bu defa nasıl bir aşk izlerken gözyaşlarına boğulmamıza neden olacak?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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