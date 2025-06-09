Travmalarınızın Tetiklenmesine Hazır Olun: İlk ve Son'un 3. Sezonu Geliyor!

'Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır' diyerek izlediğimiz her iki sezonun da etkisi öyle büyük oldu ki hala X'te gezerken ansızın dizinin herhangi bir sahnesine şahit olabilirsiniz. Bu kadar sevilmişken de dizinin senaristi Hakan Bonomo'dan beklenen haber sonunda geldi.