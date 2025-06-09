Travmalarınızın Tetiklenmesine Hazır Olun: İlk ve Son'un 3. Sezonu Geliyor!
İlişkilerde tanışma evresindeki mükemmellik, sıradanlaşma ve bitiş evrelerine odaklanan İlk ve Son dizisi ilk iki sezonuyla unutulmaz yapımlar arasındaki yerini almıştı. İlk sezonunda Barış ve Deniz, ikinci sezonunda Cihan ve Nilüfer'in hikayelerine odaklanan İlk ve Son'un senaristi Hakan Bonomo müjdeyi verdi. İlk ve Son'un üçüncü sezonu geliyor!
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Bir ilişkinin evrelerini gözler önüne seren İlk ve Son, ilk iki sezonuyla adeta travmalarımızı tetiklemişti.
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İlk sezonunda Barış ve Deniz'in hikayelerinin anlatıldığı İlk ve Son'da, ikinci sezon Cihan ve Nilüfer'in hikayesine tanık olmuştuk.
Hakan Bonomo, İlk ve Son'un üçüncü sezonunu duyurdu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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