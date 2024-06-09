9 Haziran Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Haziran Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Haziran Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde heyecan sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç, sandıktan zaferle ayrıldı. Koç, üç yıl daha takımın başında yer alacak.
Fenerbahçe'de büyük heyecana sahne olan, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki seçim noktalandı. Koç, eski başkan Yıldırım'ı 2018'in ardından bir kez daha sandıkta yendi ve sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine resmen başladı.
Ankara Valiliği, 'kuduz taşıyan köpeklerin' şehre getirildiği iddiaları sonrası tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı verdi.
Survivor'da büyük finale dört gün kaldı. Kıyasıya süren mücadelenin ardından yapılan elemenin ardından yarışmada yalnızca beş yarışmacı kaldı. Survivor'da bu kez kim elendi?
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ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki bir çalışanının çöplerini masada bırakan müşterilere yönelik isyanı sosyal medyada gündem oldu.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Haziran ayının gelmesiyle birlikte ülke olarak bir anda yüksek sıcaklara maruz kalmaya başladık. Yaz ayının başından itibaren bu kadar sıcak olması ilerleyen günler için vatandaşları tedirgin ederken Prof. Dr. Orhan Şen’den korkutan açıklama geldi: “Meteorolojik Afet Yaşayacağız”
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Koç’un yönetim listesine giren Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki yerini yazdı. Acun Ilıcalı için “Kendisi aday olsa kesin kazanırdı” diyen Ahmet Hakan, bu seçimden en karlı çıkacak olanın da o olduğunu belirtti.
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