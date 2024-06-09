Prof. Dr. Orhan Şen: “Bu Yaz Bitmeyecek! Meteorolojik Afet Yaşayacağız”

Haziran ayının gelmesiyle birlikte ülke olarak bir anda yüksek sıcaklara maruz kalmaya başladık. Yaz ayının başından itibaren bu kadar sıcak olması ilerleyen günler için vatandaşları tedirgin ederken Prof. Dr. Orhan Şen’den korkutan açıklama geldi: “Meteorolojik Afet Yaşayacağız”