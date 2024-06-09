Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki Durumunu Yazdı: “Bu İşten En Kârlı O Çıkacak”
Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki Durumunu Yazdı: “Bu İşten En Kârlı O Çıkacak”
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Koç’un yönetim listesine giren Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki yerini yazdı. Acun Ilıcalı için “Kendisi aday olsa kesin kazanırdı” diyen Ahmet Hakan, bu seçimden en karlı çıkacak olanın da o olduğunu belirtti.
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Fenerbahçe’deki seçimde Ali Koç’un listesine giren televizyoncu Acun Ilıcalı’yı köşesine taşıyan Ahmet Hakan Acun Ilıcalı’nın özgüveni ve kongredeki farkını yazdı.
İşte Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki yazısından Acun Ilıcalı bölümü:
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