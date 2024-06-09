Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki Durumunu Yazdı: “Bu İşten En Kârlı O Çıkacak”

KİTLEYİ avucunun içine alabilecek yönleri öyle iyi biliyor ki...

Kendisi aday olsa kesin kazanırdı.

Özgüveni o kadar öyle tavan yapmış durumda ki...

Detone olmasına rağmen marş söylüyor, söyletiyor.

Olayın dinamiklerini öyle sular seller gibi ezberlemiş ki...

Aziz’ci olsaydı Aziz Yıldırım başkanlıkta favori olurdu.

Politik kumaşı ve diplomatik becerisi öyle yüksek ki...

Kongrenin genel havasını değiştirebiliyor.

Adamda öyle bir şeytan tüyü var ki...

Bu işten en kârlı o çıkacak gibi.