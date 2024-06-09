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Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki Durumunu Yazdı: “Bu İşten En Kârlı O Çıkacak”

Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki Durumunu Yazdı: “Bu İşten En Kârlı O Çıkacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.06.2024 - 11:06

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ali Koç’un yönetim listesine giren Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’deki yerini yazdı. Acun Ilıcalı için “Kendisi aday olsa kesin kazanırdı” diyen Ahmet Hakan, bu seçimden en karlı çıkacak olanın da o olduğunu belirtti. 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Fenerbahçe’deki seçimde Ali Koç’un listesine giren televizyoncu Acun Ilıcalı’yı köşesine taşıyan Ahmet Hakan Acun Ilıcalı’nın özgüveni ve kongredeki farkını yazdı.

Fenerbahçe’deki seçimde Ali Koç’un listesine giren televizyoncu Acun Ilıcalı’yı köşesine taşıyan Ahmet Hakan Acun Ilıcalı’nın özgüveni ve kongredeki farkını yazdı.

İşte Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki yazısından Acun Ilıcalı bölümü:

İşte Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki yazısından Acun Ilıcalı bölümü:

KİTLEYİ avucunun içine alabilecek yönleri öyle iyi biliyor ki...

Kendisi aday olsa kesin kazanırdı.

Özgüveni o kadar öyle tavan yapmış durumda ki...

Detone olmasına rağmen marş söylüyor, söyletiyor.

Olayın dinamiklerini öyle sular seller gibi ezberlemiş ki...

Aziz’ci olsaydı Aziz Yıldırım başkanlıkta favori olurdu.

Politik kumaşı ve diplomatik becerisi öyle yüksek ki...

Kongrenin genel havasını değiştirebiliyor.

Adamda öyle bir şeytan tüyü var ki...

Bu işten en kârlı o çıkacak gibi.

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